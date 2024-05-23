Депутаты одобрили расширение полномочий органов финансового контроля – они смогут собирать персональные данные для наложения взысканий

Парламент одобрил расширение полномочий органов финансового контроля по сбору персональных данных граждан и информации с ограниченным доступом.

22 мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 10255, которым органам финансового контроля расширяют полномочия по сбору персональных данных с целью наложения взысканий.

Так, они смогут, кроме осуществления производства по делам об административных правонарушениях и наложении штрафов на должностных лиц, также:

собирать и получать персональные данные лица в случаях, предусмотренных законами, с целью осуществления производства по делам об административных правонарушениях;

получать от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, других юридических лиц и их должностных лиц, физических лиц – предпринимателей документы, материалы, информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимые для выполнения возложенных задач.

Вносятся изменения и в ст. 11 Закона «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют лицо или его специальный статус» относительно получения и использования Минфином информации из Демографического реестра или других персональных данных о лице и документах, оформляемых с применением средств Реестра.

Кроме того, в ст. 16 Закона «О защите персональных данных» прилагается норма, что порядок доступа третьих лиц к персональным данным, находящимся во владении распорядителя публичной информации, определяется Законом «О доступе к публичной информации», кроме данных, получаемых от других органов органом государственного финансового контроля при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях.

По мнению Главного научно-экспертного управления ВР, предлагаемые законопроектом изменения Закона «О защите персональных данных» выходят за пределы предмета регулирования данного законопроекта. В частности, речь идет о доступе к данным, получаемым от других органов органом госфинконтроля при осуществлении производства по делам об админправонарушении. Однако данное положение будет касаться не только дел относительно информации, обязательное обнародование которой предусмотрено Законом «Об открытости использования публичных средств» (на что, как декларируют авторы, направлен проект), но и других дел, рассматриваемых определенными в ст. 234-1 КУоАП органами государственного финансового контроля. Например, дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства по финансовым вопросам (ст. 164-2 КУоАП).

Напомним, статья 164-2 КУоАП устанавливает ответственность за сокрытие в учете валютных и других доходов, непроизводительных расходов и убытков, отсутствие бухгалтерского учета или ведение его с нарушением установленного порядка, внесение ложных данных в финансовую отчетность, непредставление финансовой отчетности, несвоевременное или некачественное проведение инвентаризаций денежных средств и материальных ценностей, несвоевременное представление на рассмотрение, согласование или утверждение годового финансового плана предприятия государственного сектора экономики и отчета о его выполнении, препятствование работникам органа государственного финансового контроля в проведении ревизий и проверок, непринятие мер по возмещению с виновных лиц убытков от недостач, растрат, краж и бесхозяйственности.

Статья 234-1 КУоАП определяет, что органы государственного финансового контроля рассматривают дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства по финансовым вопросам (статья 164-2), нарушением порядка прекращения юридического лица (части третья - шестая статьи 166-6), нарушением законодательства о закупках (части первая и вторая статьи 164-14).

От имени органов государственного финансового контроля рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе: руководитель центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственного финансового контроля - то есть, руководитель Государственной аудиторской службы, его заместители, а также другие уполномоченные руководителем должностные лица этого органа.

Как отметили в ГНЕУ ВР со ссылкой на соответствующие решения КСУ от 20 января 2012 г. № 2-рп/2012 и №7-р/2018 от 11 октября 2018 г., положения проекта, согласно которому, органу государственного финансового контроля предоставляется право собирать и получать персональные данные лица с целью осуществления производства по делам об административных правонарушениях выглядит дискуссионным.

Законопроект 10255 также касается штрафов за несвоевременное обнародование информации, обязательное обнародование которой предусмотрено законом «Об открытости использования публичных средств» – до 850 грн. Кроме того, обнародование недостоверной, неточной или неполной информации, обязательное обнародование которой предусмотрено этим законом, будет влечь штраф до 1190 грн.

Автор: Наталья Мамченко

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