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Кабмін поширив на цивільних дружин загиблих військових право на одержання одноразової грошової допомоги

08:00, 19 червня 2024
Уряд закріпив право на одержання одноразової грошової допомоги для жінок, які проживали з військовослужбовцем, військовозобовʼязаним або резервістом, яких призвано на збори чи для проходження служби у військовому резерві, без реєстрації шлюбу.
Кабмін поширив на цивільних дружин загиблих військових право на одержання одноразової грошової допомоги
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Кабмін на засіданні 18 червня виклав у новій редакції Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобовʼязаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затверджений постановою КМУ від 25.12.2013 №975, та пункт 2 постанови КМУ від 28.02.2022 №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час воєнного стану» в частині можливості складання військовослужбовцем, військовозобовʼязаним або резервістом, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, особистого розпорядження на випадок своєї смерті із зазначенням кола осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, з визначенням часток цієї допомоги у відсотках.

Розширено коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, зокрема:

  • закріплено право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем, військовозобовʼязаним або резервістом, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, без реєстрації шлюбу;
  • онуків загиблого (померлого) військовослужбовця, за умови, що їх батьки померли;
  • дітей, народжених після загибелі (смерті) військовослужбовця.

Визначено коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) згаданої категорії осіб у разі відсутності особистого розпорядження, а також тих, хто має право на отримання одноразової грошової допомоги, незалежно від наявності чи відсутності особистого розпорядження.

Встановлено порядок розподілу часток одноразової грошової допомоги у разі відмови однієї з осіб, яка має право на допомогу, від отримання своєї частки. Закріплено заборону відмови від призначення та отримання одноразової грошової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

Також Кабмін доповнив перелік випадків, за яких виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється тощо.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», «заповідати» родичам одноразову грошову допомогу на випадок загибелі зможуть не лише державні службовці, але й військові. Відповідне рішення 14 травня ухвалив Уряд.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у справах щодо виплати одноразової грошової допомоги родичам загиблих військовослужбовців і поліцейських у судах виникають проблеми. Спочатку суди не могли розібратися, в якій юрисдикції розглядати такі справи, коли на кошти претендує цивільна дружина загиблого військового і треба ще довести факт спільного проживання. Свою позицію у суді стосовно юрисдикції змінювало і Міноборони. А наразі у Верховному Суді встановили умови, за яких на одноразову допомогу може претендувати матір загиблого поліцейського, який охороняв аеропорт, але не перебував в зоні бойових дій безпосередньо. Отже, матері загиблого треба ще довести сукупність таких умов, аби отримати одноразову грошову допомогу. Як вказав КАС ВС у своєму рішенні від 29 березня 2024 року по справі №440/3321/23, має бути сукупність «функціональних, територіальних та часових умов».

Тож, Кабмін 14 травня 2024 року постановою 550 затвердив Порядок та строки передачі військовослужбовцем оригіналу особистого розпорядження командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) для зберігання в особовій справі. Особисте розпорядження складається на випадок загибелі (смерті) і стосується виплати одноразової грошової допомоги.

Автор: Наталя Мамченко 

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Кабмін поширив на цивільних дружин загиблих військових право на одержання одноразової грошової допомоги

Уряд закріпив право на одержання одноразової грошової допомоги для жінок, які проживали з військовослужбовцем, військовозобовʼязаним або резервістом, яких призвано на збори чи для проходження служби у військовому резерві, без реєстрації шлюбу.

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