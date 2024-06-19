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Кабмин распространил на гражданских жен погибших военных право на получение одноразового денежного пособия

08:00, 19 июня 2024
Правительство закрепило право на получение одноразового денежного пособия для женщин, проживавших с военнослужащим, военнообязанным или резервистом, призванными на сборы или для прохождения службы в военном резерве, без регистрации брака.
Кабмин распространил на гражданских жен погибших военных право на получение одноразового денежного пособия
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Кабмин на заседании 18 июня изложил в новой редакции Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия при гибели (смерти), инвалидности или частичной потере трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, утвержденный постановлением КМУ от 25.12.2013 №975, и пункт 2 постановления КМУ от 28.02.2022 №168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время военного положения» в части возможности составления военнослужащим, военнообязанным или резервистом, призванным на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, личного распоряжения на случай своей смерти с указанием круга лиц, имеющих право на получение одноразовой денежной помощи, с определением долей этой пособия в процентах.

Расширен круг лиц, имеющих право на получение единовременной денежной помощи, в частности:

  • закреплено право женщин (мужчин), проживавших с военнослужащим, военнообязанным или резервистом, призванным на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, без регистрации брака;
  • внуков погибшего (умершего) военнослужащего при условии, что их родители умерли;
  • детей, рожденных после гибели (смерти) военнослужащего.

Определен круг лиц, имеющих право на получение одноразового пособия в случае гибели (смерти) упомянутой категории лиц в случае отсутствия личного распоряжения, а также имеющих право на получение единовременного пособия, независимо от наличия или отсутствия личного распоряжения.

Установлен порядок распределения долей единовременного пособия в случае отказа одного из лиц, имеющего право на пособие, от получения своей доли. Закреплен запрет отказа от назначения и получения единовременного пособия от имени малолетних, несовершеннолетних детей погибшего (умершего) лица, а также недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена.

Также Кабмин дополнил перечень случаев, при которых выплата единовременного пособия не осуществляется и т.д.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», теперь «завещать» родственникам единоразовую денежную помощь на случай гибели смогут не только государственные служащие, но и военные. Соответствующее решение 14 мая приняло правительство.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по делам о выплате единовременной денежной помощи родственникам погибших военнослужащих и полицейских в судах возникают проблемы. Сначала суды не могли разобраться, в какой юрисдикции рассматривать такие дела, когда на средства претендует гражданская жена погибшего военного и нужно доказать факт совместного проживания. Свою позицию в суде по юрисдикции меняло и Минобороны. А теперь в Верховном Суде установили условия, при которых на единовременную помощь может претендовать мать погибшего полицейского, охранявшего аэропорт, но не находившегося в зоне боевых действий непосредственно. Следовательно, матери погибшего нужно еще доказать совокупность таких условий, чтобы получить единовременную денежную помощь. Как указал КАС ВС в своем решении от 29 марта 2024 г. по делу №440/3321/23, должна быть совокупность «функциональных, территориальных и временных условий».

Кабмин 14 мая 2024 года постановлением 550 утвердил Порядок и сроки передачи военнослужащим оригинала личного распоряжения командиру воинской части, командиру/руководителю подразделения органа (службы, военного формирования) для хранения в личном деле. Личное распоряжение составляется в случае гибели (смерти) и касается выплаты единовременного денежного пособия.

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