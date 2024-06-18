Правительство разрешило бизнесу покупать газовые электростанции по программе «Доступные кредиты 5-7-9%»

Кабмин расширил возможности программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Кабинет Министров расширил возможности государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", позволив предпринимателям привлекать льготные кредиты на приобретение и установку электрогенерационных установок, работающих на газе.

Полученные по программе кредитные средства предприниматели могут потратить на финансирование строительства и устройства газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.

Максимальная сумма льготного кредита на соответствующие цели составляет до 150 млн гривен, а срок кредитования составляет до 10 лет.

"В правительстве надеются, что при условии либерализации денежно-кредитной политики НБУ и увеличения объемов кредитования этой отрасли предприятия смогут быстро увеличить собственное производство электроэнергии, и, как следствие, будет более активно развиваться рынок малой распределенной генерации", - отмечают в Минэкономики.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" предусматривает возможность для предпринимателей использовать кредитные средства на приобретение солнечных и ветровых электростанций, а также оборудование для накопления электрической энергии.

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