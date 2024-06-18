В Укрэнерго сообщили, в какие часы будут выключать свет 19 июня

Графики отключений света будут действовать в течение всех суток.

В среду, 19 июня, графики отключений света снова будут действовать на протяжении всех суток. Об этом сообщает Укрэнерго.

"Все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

Причина – прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

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