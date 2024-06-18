В Укренерго повідомили, в які години вимикатимуть світло 19 червня

Графіки відключень світла діятимуть протягом усієї доби.

У середу, 19 червня, графіки відключень світла знову діятимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє Укренерго.

"Всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00.00 до 24.00", - йдеться у повідомленні.

Причина – прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.