Уряд дозволив бізнесу купувати газові електростанції за програмою «Доступні кредити 5-7-9%»

Кабмін розширив можливості програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Кабінет Міністрів розширив можливості державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", дозволивши підприємцям залучати пільгові кредити на придбання та встановлення електрогенераційних установкок, які працюють на газі.

Отримані за програмою кредитні кошти підприємці зможуть витратити на фінансування будівництва та улаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.

Максимальна сума пільгового кредиту на відповідні цілі становить до 150 млн гривень, а строк кредитування становить до 10 років.

"В уряді сподіваються, що за умови лібералізації грошово-кредитної політики НБУ та збільшення обсягів кредитування цієї галузі, підприємства зможуть швидко збільшити власне виробництво електроенергії, і, як наслідок, більш активно розвиватиметься ринок малої розподіленої генерації", – зазначають у Мінекономіки.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" також передбачає можливість для підприємців використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії.

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