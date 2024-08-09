Для доплат суддям, які працюють в районах бойових дій, додатково необхідно більше 82 млн гривень на рік

На додаткові виплати можуть розраховувати 1 326 суддів.

Джерело фото: Державна судова адміністрація

Для виплати доплат суддям, як здійснюють правосуддя в районах, де ведуться бойові дії, додатково необхідно виділяти з бюджету 82,3 млн. гривень на рік.

Нагадаємо, що 8 серпня у Комітеті Верховної Ради з питань правової політики повідомили про розробку законопроекту щодо додаткових виплат суддям, які працюють на територіях, де ведуться активні бойові дії, а також суддям, які працюють на територіях можливих бойових дій.

Відповідні кошти планують відшукувати за рахунок понадпланових надходжень від судового збору.

Разом з тим, як повідомив член Комітету з питань правової політики народний депутат Сергій Демченко («Слуга народу»), встановлено, що станом на 1 серпня 2024 року кількість суддів, які матимуть право на додаткові виплати становить 1 326 суддів. Зазначені судді здійснюють правосуддя у 86 судах Донецької, Харківської, Сумської, Запорізької, Херсонської областей.

Як зазначив народний депутат, запропоновано наступний розмір доплат:

суддям, які здійснюють правосуддя на територіях, де ведуться активні бойові дії – 15% від посадового окладу

суддям, які здійснюють правосуддя на територіях можливих бойових дій – 10% від посадового окладу

За попередніми розрахунками Державної судової адміністрації, для забезпечення вказаних виплат додатково необхідно щонайменше 82,3 млн. гривень на рік.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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