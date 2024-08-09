Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Для доплат суддям, які працюють в районах бойових дій, додатково необхідно більше 82 млн гривень на рік

13:05, 9 серпня 2024
На додаткові виплати можуть розраховувати 1 326 суддів.
Для доплат суддям, які працюють в районах бойових дій, додатково необхідно більше 82 млн гривень на рік
Джерело фото: Державна судова адміністрація
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для виплати доплат суддям, як здійснюють правосуддя в районах, де ведуться бойові дії, додатково необхідно виділяти з бюджету 82,3 млн. гривень на рік.

Нагадаємо, що 8 серпня у Комітеті Верховної Ради з питань правової політики повідомили про розробку законопроекту щодо додаткових виплат суддям, які працюють на територіях, де ведуться активні бойові дії, а також суддям, які працюють на територіях можливих бойових дій.

Відповідні кошти планують відшукувати за рахунок понадпланових надходжень від судового збору.

Разом з тим, як повідомив член Комітету з питань правової політики народний депутат Сергій Демченко («Слуга народу»), встановлено, що станом на 1 серпня 2024 року кількість суддів, які матимуть право на додаткові виплати становить 1 326 суддів. Зазначені судді здійснюють правосуддя у 86 судах Донецької, Харківської, Сумської, Запорізької, Херсонської областей.

Як зазначив народний депутат, запропоновано наступний розмір доплат:

суддям, які здійснюють правосуддя на територіях, де ведуться активні бойові дії – 15% від посадового окладу

суддям, які здійснюють правосуддя на територіях можливих бойових дій – 10% від посадового окладу

За попередніми розрахунками Державної судової адміністрації, для забезпечення вказаних виплат додатково необхідно щонайменше 82,3 млн. гривень на рік.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як дерибанили державну агрофірму «Квіти України» і до чого тут віце-прем'єр Кубраков та НАБУ

Багато ознак опосередковано, а то й прямо вказували на збіг інтересів очолюваного Кубраковим Мінінфраструктури та приватної агрофірми «Квіти України» щодо вирішення долі залишків цілісного майнового комплексу державної агрофірми «Квіти України» та землі, на якій він розташований — ЗМІ.

Кабмін запропонував змінити порядок продажу конфіскованих за рішенням суду у власність держави земельних ділянок

Законопроектом пропонуються зміни щодо порядку продажу на земельних торгах земельних ділянок, які були конфісковані за рішенням суду, якщо власники земельних ділянок зобов’язані їх відчужити протягом певного строку, але вони не були відчужені, та удосконалення процедури подання позовів про конфіскацію земельних ділянок.

Для доплат суддям, які працюють в районах бойових дій, додатково необхідно більше 82 млн гривень на рік

На додаткові виплати можуть розраховувати 1 326 суддів.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про зміну правил фінансування виборчих кампаній та здійснення контролю виборчих фондів

Група народних депутатів з різних фракцій внесла законопроект, яким пропонується змінити правила фінансування виборчих кампаній.

Обмеження Кабміном верхньої межі індексації пенсії спрямовано на утримання зростання нерівності між розмірами пенсій різних категорій пенсіонерів – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок про те, що обмеження Кабінетом Міністрів максимального розміру індексації пенсії у сумі 1500 грн не має ознак дискримінації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області