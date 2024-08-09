Для доплат судьям, работающим в районах боевых действий, дополнительно необходимо более 82 млн гривен в год

На дополнительные выплаты могут рассчитывать 1326 судей.

Источник фото: Государственная судебная администрация

Для выплаты доплат судьям, осуществляющим правосудие в районах, где ведутся боевые действия, дополнительно необходимо выделять из бюджета 82,3 млн. гривен в год.

Напомним, что 8 августа в Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики сообщили о разработке законопроекта о дополнительных выплатах судьям, работающим на территориях, где ведутся активные боевые действия, а также судьям, работающим на территориях возможных боевых действий.

Соответствующие средства планируют изыскивать за счет сверхплановых поступлений от судебного сбора.

Вместе с тем, как сообщил член Комитета по вопросам правовой политики народный депутат Сергей Демченко («Слуга народа»), определено, что по состоянию на 1 августа 2024 года количество судей, которые будут иметь право на дополнительные выплаты, составляет 1 326 судей. Указанные судьи осуществляют правосудие в 86 судах Донецкой, Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской областей.

Как отметил народный депутат, предложен следующий размер доплат:

судьям, осуществляющим правосудие на территориях, где ведутся активные боевые действия – 15% от должностного оклада

судьям, осуществляющим правосудие на территориях возможных боевых действий – 10% от должностного оклада

По предварительным расчетам Государственной судебной администрации, для обеспечения указанных выплат дополнительно необходимо не менее 82,3 млн. гривен в год.

Автор: Вячеслав Хрипун

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