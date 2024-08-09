Можно ли исправить ошибку в жалобе по решению об отказе в регистрации налоговой накладной

Налогоплательщик не может исправить ошибку, допущенную при заполнении жалобы.

Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, можно ли исправить ошибку, допущенную при заполнении жалобы по решению об отказе в регистрации налоговой накладной.

Порядок рассмотрения жалобы относительно решения об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в Едином реестре налоговых накладных утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 г. № 1165 «Об утверждении порядков по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета налогообложения с переменами.

Жалоба на решение об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в Едином реестре налоговых накладных с приложениями к ней (при наличии) и/или заявление об отзыве жалобы подаются налогоплательщиком в электронной форме техническими средствами электронных коммуникаций с соблюдением требований Налогового кодекса Украины, законов Украины от 22 мая 2003 года № 851-IV «Об электронных документах и ​​электронном документообороте», от 05 октября 2017 года № 2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» и регистрируется в ГНС в день ее поступления (пункт 5 Порядка рассмотрения жалобы относительно решения об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в Едином реестре налоговых накладных, о неучете таблицы данных плательщика налога на добавленную стоимость, о соответствии плательщика налога на добавленную стоимость критериям рискованности плательщика налога.

После получения ГНС Жалобы и отправки плательщику первой квитанции осуществляется проверка данных Жалобы на соответствие данным ГНС.

В случае обнаружения разногласий плательщику направляется вторая квитанция с уведомлением об ошибках.

После их устранения и в пределах предусмотренного срока налогоплательщик вправе повторно направить в ГНС Жалобу с приложениями. Если разногласия отсутствуют – Жалоба регистрируется в ГНС.

Кроме того, если после регистрации Жалобы в ГНС плательщик обнаружил ошибку в данных, по которым не производится автоматизированная проверка, то он может отправить Заявление.

В соответствии с пунктом 13 Порядка рассмотрения жалобы, если до принятия решения комиссией центрального уровня поступило Заявление (приложение 4), такая Жалоба остается без рассмотрения, а налогоплательщику в автоматическом режиме направляется соответствующая квитанция. Такая квитанция подтверждает оставление Жалобы без рассмотрения.

В дальнейшем плательщик имеет право повторно подать Жалобу в комиссию центрального уровня с учетом законодательно установленных сроков.

Следовательно, налогоплательщик не может исправить ошибку, допущенную при заполнении Жалобы.

Однако плательщик может отозвать Жалобу с ошибками путем подачи Заявления и с учетом исправлений подать его повторно. При этом количество таких заявлений не ограничено.

Отмечается, Жалоба подается налогоплательщиком в течение 10 рабочих дней, следующих за днем ​​принятия решения комиссией регионального уровня (пункт 3 Порядка рассмотрения жалобы).

Если налогоплательщиком подана Жалоба с нарушением сроков подачи, определенных в пункте 3 Порядка рассмотрения жалобы, такая Жалоба не принимается, а налогоплательщику в автоматическом режиме направляется соответствующая квитанция. Такая квитанция подтверждает непринятие жалобы для рассмотрения (пункт 8 Порядка рассмотрения жалобы).

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