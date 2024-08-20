Опора на власні сили та реформа Секретаріату: що очікувати від Андрія Пасічника на посаді голови ВККС

Новий голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів планує зробити ВККС фінансово незалежною, домовитися з ГРД та зменшити вплив іноземних партнерів на Комісію.

Джерело фото: ВККС

Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів вперше в історії цього органу обрано державного службовця – 7 серпня представник НАЗК у відрядженні Андрій Пасічник отримав мінімально необхідну кількість голосів членів ВККС (9) і з другої спроби зміг очолити Комісію.

Нагадаємо, що Андрій Пасічник хоча і має чималий досвід діяльності у сфері права, однак у 2020 році він вирішив обрати державну службу і до призначення на посаду члена ВККС у 2023 році працював на посаді керівника Управління проведення повних перевірок НАЗК.

Враховуючи, що Андрій Пасічник як під час першої спроби обрання на посаду голови ВККС у червні, так вже у серпні, запевнив членів ВККС, що він знає, що саме потрібно зробити на посаді голови ВККС, а також як само необхідно долати проблеми, які стоять перед Комісією, «Судово-юридична газета» вирішила розповісти, як саме Андрій Пасічник планує виводити Комісію на новий рівень її роботи.

В цілому, «програма дій» Андрія Пасічника, яку він презентував іншим членам ВККС, є достатньо амбітною та передбачає, перетворення Комісії на максимально самостійний та самодостатній орган судової влади.

Також зазначимо, що результатів у більшості анонсованих завдань, Андрій Пасічник планує досягти вже у 2025 році.

Самостійна розробка Комісією тестових і практичних завдань

За задумом Андрія Пасічника, ВККС повинна (разом з Національною школою суддів) самостійно розробляти і валідизувати (тобто перевіряти якість) всіх видів тестів і практичних завдань будь-якої складності.

Для цього у складі Комісії мають бути створені відповідні підрозділи, сформовано їх штат, а працівники повинні пройти спеціальне навчання, щоб вміти самостійно формувати тестові і практичні завдання.

Наявність у ВККС фахівців, які зможуть самостійно формувати тестові і практичні завдання, дозволить Комісії бути більш незалежною в питаннях підготовки та перевірки якості тестових та практичних завдань, адже у ВККС час від часу виникають труднощі з наявністю відповідної бази завдань та їх якістю, що прямо відображається на строках проведення конкурсних процедур на посади суддів.

Самостійна аналітично-пошукова робота

Також у планах Андрій Пасічника посилення аналітично-пошукових спроможностей Комісії, тобто можливостей для збору даних про кандидатів на посади суддів або діючих суддів, як з відкритих джерел, так і з різних реєстрів.

Нагадаємо, що гостра проблема з наявністю інформації щодо суддів, які проходять кваліфікаційне оцінювання або щодо учасників численних конкурсів, виникла у ВККС наприкінці 2023 року – початку 2024 року, коли НАЗК та НАБУ фактично перестали надавати відповідну інформацію ВККС.

У лютому у ВККС повідомили, що планують створити власний аналітичний відділ, який буде самостійно збирати інформацію, яку раніше надавали Комісії НАЗК та НАБУ.

Втім, до створення окремого відділу справа так і не дійшла, а збір даних щодо суддів та кандидатів на посади суддів у Комісії доручили звичайним інспекторам.

Андрій Пасічник пропонує вирішити проблему наступним чином.

Пошук та аналіз інформації щодо суддів та кандидатів на посади суддів мають здійснювати співробітники Секретаріату Комісії та інспектори.

Працівники Секретаріату будуть відшукувати у реєстрах потрібну інформацію і надавати її інспекторам, які будуть здійснювати аналітичну роботу і готувати відповідні матеріали для членів ВККС.

Разом з тим, на думку Андрія Пасічника, працівникам Секретаріату ВККС та інспекторам було б непогано ще пройти відповідне навчання з аналізу і пошуку інформації, щоб унеможливити випадки неякісної підготовки аналітичних матеріалів.

Технічне забезпечення

На думку Андрія Пасічника вже у 2025 році ВККС має бути технічно забезпечена усім необхідним для своєї роботи не менш ніж на 75%.

Фінансова незалежність ВККС

ВККС має стати єдиним розпорядником бюджетних коштів, яких має вистачити на всі заплановані Комісією процедури.

Також у повній мірі необхідно фінансувати заробітну плату як членів Комісії, так і співробітників Секретаріату ВККС.

Нагадаємо, що у Верховній Раді ще в липні зареєстровано законопроект, яким планується надати ВККС статус головного розпорядника коштів та вивести Комісію з під певної фінансової залежності від Державної судової адміністрації.

Взаємовідносини з іноземними партнерами

За задумом Андрія Пасічника, ВККС має суттєво знизити свою залежність від партнерів, тобто проектів матеріально-технічної допомоги Україні.

На думку голови Комісії, частка фінансування діяльності ВККС з боку проектів матеріально-технічної допомоги (донорів) має поступово зменшуватися.

Разом з тим, за задумом, фінансування від партнерів здебільшого має йти на технічне забезпечення діяльності Комісії, а також навчання персоналу.

Бізнес-процеси на службі Комісії

В цілому, помітно, що Андрій Пасічник намагається запровадити у ВККС, тобто на державній службі, деякі процеси, які є звичними у приватному секторі.

Наприклад, у голови Комісії є бажання втілити систему вирішення проблеми «під ключ», тобто з визначенням і прорахунком завдання, прорахунком ресурсів необхідних для досягнення успіху та визначенням плюсів та мінусів запропонованих варіантів вирішення питань.

При цьому планується запровадити також і моніторинг виконання рішень Комісії та їх подальший вплив на ті чи інші питання.

Також Андрій Пасічник планує здійснити аналіз ефективності роботи різних підрозділів Секретаріату ВККС, усунути дублювання функцій, а також з’ясувати, що заважає тому чи іншому підрозділу ВККС якісно виконувати свої завдання.

Цікаво, що ВККС планує навіть визначити єдиний корпоративний месенджер для спілкування в режимі online.

Планується і повністю виключити «факти неконтрольованого витоку інформації з Секретаріату» ВККС.

А в суддівському, експертному та громадському середовищах планується проводити анонімні опитування щодо якості та ефективності роботи Комісії.

Електронний документообіг

Вже у 2025 році Андрій Пасічник планує запровадити в Комісії електронну систему документообігу.

Також голова Комісії прагне продовжити роботи над удосконаленням електронного досьє суддів та кандидатів на посади суддів.

Ефективність Секретаріату ВККС

Згідно з ідеями Андрія Пасічника, у Комісії повинні працювати виключно кваліфіковані і вмотивовані співробітники, які будуть перманентно вчитися та вдосконалювати свої навички.

Цікаво, що на думку голови ВККС, у Комісії також має бути свій професійний HR - менеджер, а серед працівників Секретаріату Комісії мають проводитися анонімні опитування щодо мотивації їх роботи в Комісії.

Зовнішня комунікація

Відзначимо, що у планах Андрія Пасічника також створення цілого підрозділу із зовнішньої комунікації.

Передбачена розробка та затвердження на засіданні Комісії єдиної комунікаційної стратегії ВККС.

Цікаво, що судячи з опису завдань для підрозділу із зовнішньої комунікації, передбачено, що в ЗМІ періодично мають публікуватися матеріали про здобутки Комісії.

Співпраця з Громадською радою доброчесності

Андрій Пасічник, згідно з його програмою дій, планує побудувати конструктивні відносини з Громадською радою доброчесності, яка задіяна у процедурі кваліфікаційного оцінювання суддів, а також у конкурсі на посади суддів апеляційних судів.

Усі проблемні питання з ГРД Андрій Пасічник планує вирішувати на спільних зустрічах з Радою доброчесності.

На думку голови ВККС, вже настав час досягти такого рівня порозуміння між ВККС та ГРД, щоб вони рухалися синхронно, принаймні у питаннях кваліфікаційного оцінювання суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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