Опора на собственные силы и реформа Секретариата: что ждать от Андрея Пасечника на должности главы ВККС

Новый председатель Высшей квалификационной комиссии судей планирует сделать ВККС финансово независимой, договориться с ОСД и уменьшить влияние иностранных партнеров на Комиссию.

Источник фото: ВККС

Председателем Высшей квалификационной комиссии судей впервые в истории этого органа избран государственный служащий – 7 августа представитель НАПК в командировке Андрей Пасечник получил минимально необходимое количество голосов членов ВККС (9) и со второй попытки смог возглавить Комиссию.

Напомним, что Андрей Пасечник, хотя и имеет немалый опыт деятельности в сфере права, однако в 2020 году он решил избрать для карьеры государственную службу и до назначения на должность члена ВККС в 2023 году работал в должности руководителя Управления проведения полных проверок НАПК.

Учитывая, что Андрей Пасечник как во время первой попытки избрания на должность главы ВККС в июне, так уже в августе, заверил членов ВККС, что он знает, что именно нужно сделать в должности главы ВККС, а также как необходимо преодолевать проблемы, которые стоят перед Комиссией, «Судебно-юридическая газета» решила рассказать, как именно Андрей Пасечник планирует выводить Комиссию на новый уровень ее работы.

В целом, «программа действий» Андрея Пасечника, которую он презентовал другим членам ВККС, достаточно амбициозна и предусматривает превращение Комиссии в максимально самостоятельный и самодостаточный орган судебной власти.

Также отметим, что результатов в большинстве анонсированных задач Андрей Пасечник планирует достичь уже в 2025 году.

Самостоятельная разработка Комиссией тестовых и практических заданий

По замыслу Андрея Пасечника, ВККС должна (наряду с Национальной школой судей) самостоятельно разрабатывать и валидизировать (т.е. проверять качество) всех видов тестов и практических заданий любой сложности.

Для этого в составе Комиссии должны быть созданы соответствующие подразделения, сформирован их штат, а работники должны пройти специальное обучение, чтобы уметь самостоятельно формировать тестовые и практические задания.

Наличие у ВККС специалистов, которые смогут самостоятельно формировать тестовые и практические задания, позволит Комиссии быть более независимой в вопросах подготовки и проверки качества тестовых и практических заданий, ведь у ВККС сейчас время от времени возникают трудности с наличием соответствующей базы заданий, что прямо отражается на сроках проведения конкурсных процедур на должности судей.

Самостоятельная аналитическо-поисковая работа

Также в планах Андрея Пасечника усиление аналитическо-поисковых способностей Комиссии, то есть возможностей для сбора данных о кандидатах на должности судей или действующих судей, как из открытых источников, так и из разных реестров.

Напомним, что острая проблема с наличием информации относительно судей, проходящих квалификационное оценивание или участников многочисленных конкурсов, возникла в ВККС в конце 2023 года - начале 2024 года, когда НАПК и НАБУ фактически перестали предоставлять соответствующую информацию ВККС.

В феврале в ВККС сообщили, что планируют создать собственный аналитический отдел, который будет самостоятельно собирать информацию, которую ранее предоставляли Комиссии НАПК и НАБУ.

Впрочем, до создания отдельного отдела дело так и не дошло, а сбор данных судей и кандидатов на должности судей в Комиссии поручили обычным инспекторам.

Андрей Пасечник предлагает решить проблему следующим образом.

Поиск и анализ информации о судьях и кандидатах на должности судей должны осуществлять сотрудники Секретариата Комиссии и инспекторы.

Сотрудники Секретариата будут отыскивать в реестрах нужную информацию и предоставлять ее инспекторам, которые будут осуществлять аналитическую работу и готовить соответствующие материалы для членов ВККС.

Вместе с тем, по мнению Андрея Пасечника, работникам Секретариата ВККС и инспекторам было бы неплохо пройти соответствующее обучение для анализа и поиска информации, чтобы исключить случаи некачественной подготовки аналитических материалов.

Техническое обеспечение

По мнению Андрея Пасечника, уже в 2025 году ВККС должна быть технически обеспечена всем необходимым для своей работы на не менее чем на 75%.

Финансовая независимость ВККС

ВККС должна стать единственным распорядителем бюджетных средств, которых должно хватить на все запланированные Комиссией процедуры.

Также в полной мере необходимо финансировать заработную плату, как членов Комиссии, так и сотрудников Секретариата ВККС.

Напомним, что в Верховной Раде еще в июле был зарегистрирован законопроект, которым планируется предоставить ВККС статус главного распорядителя средств и вывести Комиссию из под определенной финансовой зависимости от Государственной судебной администрации.

Взаимоотношения с иностранными партнерами

По замыслу Андрея Пасечника, ВККС должна существенно снизить свою зависимость от партнеров, то есть от проектов материально-технической помощи Украине.

По мнению главы Комиссии, доля финансирования деятельности ВККС со стороны проектов материально-технической помощи (доноров) должна постепенно уменьшаться.

Вместе с тем, по замыслу, финансирование от партнеров в основном должно идти на техническое обеспечение деятельности Комиссии, а также на обучение персонала.

Бизнес-процессы на службе Комиссии

В целом, заметно, что Андрей Пасечник пытается внедрить в ВККС, то есть на государственной службе, некоторые процессы, уже привычные в частном секторе.

К примеру, у председателя Комиссии есть желание воплотить систему решения проблемы «под ключ», то есть с определением и просчетом задачи, просчетом ресурсов необходимых для достижения успеха и определением плюсов и минусов предложенных вариантов решения вопроса.

При этом планируется также внедрить и мониторинг выполнения решений Комиссии, а также мониторинг их дальнейшего влияния на те или иные вопросы.

Также Андрей Пасечник планирует провести анализ эффективности работы различных подразделений Секретариата ВККС, устранить дублирование функций, а также выяснить, что мешает тому или иному подразделению ВККС качественно выполнять свои задачи.

Интересно, что ВККС даже планирует определить единый корпоративный мессенджер для общения в режиме online.

Планируется и полностью исключить «факты неконтролируемой утечки информации из Секретариата» ВККС.

А в судейской, экспертной и общественной среде планируется проводить анонимные опросы относительно качества и эффективности работы Комиссии.

Электронный документооборот

Уже в 2025 году Андрей Пасечник планирует внедрить в Комиссии электронную систему документооборота.

Также председатель Комиссии стремится продолжить работу над усовершенствованием электронного досье судей и кандидатов на должности судей.

Эффективность Секретариата ВККС

Согласно идеям Андрея Пасечника, в Комиссии должны работать исключительно квалифицированные и мотивированные сотрудники, которые будут перманентно учиться и совершенствовать свои навыки.

Интересно, что, по мнению председателя ВККС, у Комиссии также должен быть свой профессиональный HR-менеджер, а среди работников Секретариата Комиссии должны проводиться анонимные опросы по поводу мотивации их работы в Комиссии.

Внешняя коммуникация

Отметим, что в планах Андрея Пасечника также создание целого подразделения по внешней коммуникации.

Предусмотрена разработка и утверждение на заседании Комиссии единой коммуникационной стратегии ВККС.

Интересно, что, судя по описанию задач для подразделения по внешней коммуникации, предусмотрено, что в СМИ периодически должны публиковаться материалы о достижениях Комиссии.

Сотрудничество с Общественным советом добропорядочности

Андрей Пасичник, согласно его программе действий, планирует построить конструктивные отношения с Общественным советом добропорядочности, который задействован в процедуре квалификационного оценивания судей, а также в конкурсе на должности судей апелляционных судов.

Все проблемные вопросы с ОСД Андрей Пасечник планирует решать на совместных встречах с Советом добропорядочности.

По мнению главы ВККС, уже пора достичь такого уровня взаимопонимания между ВККС и ОСД, чтобы они двигались синхронно, по крайней мере, в вопросах квалификационного оценивания судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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