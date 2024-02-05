У ВККС повідомили, як хочуть подолати кризу у відносинах з НАБУ та НАЗК щодо їх відмови допомогти Комісії з інформацією

Для збору та аналізу інформації щодо кандидатів на посади суддів у ВККС хочуть створити власний аналітичний відділ.

Джерело фото: ВККС

Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Руслан Сидорович 2 лютого повідомив, як ВККС планує подолати своєрідну кризу, що виникла у відносинах з НАБУ та НАЗК.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», ВККС разом з Громадською радою доброчесності 17 січня звернулися до послів країн «Великої сімки» (G7), зокрема Посла США в Україні Бріджіт Брінк та голови Представництва ЄС Катаріни Матернової з листом, в якому поскаржилися на НАЗК та НАБУ.

У ВККС незадоволені тим, що НАБУ та НАЗК припинили надавати Комісії інформацію щодо суддів, які проходять кваліфікаційне оцінювання. Відсутність інформації від антикорупційних органів, на думку ВККС та ГРД, може призвести до того, що кваліфікаційне оцінювання суддів може бути взагалі зупинене. При цьому вже в цьому році ВККС планує провести низку конкурсів, зокрема, конкурси на посади суддів апеляційних судів та Вищого антикорупційного суду.

Відтак, для подолання цієї проблеми ВККС планує створити у складі Секретаріату Комісії окремий аналітичний підрозділ, який буде збирати та аналізувати дані щодо кандидатів на посади суддів, а також суддів, які проходять кваліфікаційне оцінювання.

Втім, як повідомив Руслан Сидорович, створити відповідний підрозділ планується до кінця 2024 року, тобто процедура його створення не буде швидкою.

«НАЗК і НАБУ не є структурними підрозділами ВККС, тому нам потрібно самостійно вирішувати проблему з пошуком та аналізом даних», - зазначив заступник голови ВККС під час роботи круглого столу «Правосуддя майбутнього: судова мережа та доступ до правосуддя».

Нагадаємо також, що за даними ВККС, НАЗК припинило надсилати у Комісію необхідну інформацію через відновлення у жовтні 2023 року перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Необхідність перевірки великої кількості декларацій призвело до різкого зростання навантаження на апарат НАЗК.

В НАБУ ж Комісії повідомили, що наразі у Бюро відсутні фізичні можливості для формування та надання ВККС необхідною інформації.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.