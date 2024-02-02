Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий добір на посади суддів судів першої інстанції можуть оголосити наприкінці 2024 року – ВККС

У ВККС хочуть, щоб у доборі взяли участь 5-6 тисяч кандидатів на посади суддів місцевих судів, а сам добір та конкурс триватимуть щонайменше 1,5 – 2 роки.

Реєстрація авто за кордоном громадянами, які тимчасово виїхали, і збираються ввозити авто назад в Україну, — роз’яснення Державної митної служби

У відповідь на звернення громадян, в яких порушуються питання реєстрації і перереєстрації транспортних засобів за кордоном та подальшого зворотного їх ввезення в Україну, Державна митна служба України надала пояснення

Нові судді в апеляційних судах з’являться не раніше 2025 року – ВККС

У ВККС попереджають, що конкурс в апеляційні суди буде тривалим.

Черги з бажаючих стати суддями судів першої інстанції фактично немає – ВККС

З конкурсом в апеляційні суди також є проблема.

Галина Третьякова стягнула з Верховної Ради 33,3 тис. грн витрат на адвоката, — ВП ВС задовольнила заяву

Окрім того, що Галина Третьякова виграла спір з Верховною Радою про позбавлення її права брати участь у п`яти пленарних засіданнях, вона також стягнула з парламенту витрати на правову допомогу

  1. У світі

У Брюсселі втомлені не від України, а від Орбана, – прем'єр Польщі Дональд Туск

20:03, 2 лютого 2024
Прем'єр Польщі Дональд Туск розкритикував блокування допомоги Україні прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.
У Брюсселі втомлені не від України, а від Орбана, – прем'єр Польщі Дональд Туск
Джерело фото: REUTERS
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час саміту лідерів Євросоюзу у Брюсселі, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив обурення тим, що Угорщина блокує виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні. За його словами, Брюссель не втомився від України та її боротьби з російською агресією, але втомився від протидії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

«Це проблема для всіх нас. Я маю на увазі, що немає проблеми з так званою, знаєте, втомою від України. У нас тут, у Брюсселі, є втома від Орбана», – зауважив Туск перед початком саміту.

Він закликав до єдності навколо України проти російської агресії та висловив свою несхвалення проти Орбанової блокування допомоги. Туск наголосив на тому, що потрібно діяти чесно та згідно з принципами верховенства права.

«Я не можу зрозуміти, я не можу прийняти цю дуже дивну і дуже егоїстичну гру Віктора Орбана. І тут немає місця для компромісів щодо наших принципів, таких як верховенство права. І, безумовно, немає місця для компромісу в питанні України. І тому те, що ми можемо запропонувати Віктору Орбану, як завжди, — це поводитися чесно, за нашими правилами. І, звичайно, ми не можемо прийняти це — ми не можемо прийняти його процедури і нічого іншого», – сказав Туск.

Туск висловив прагнення переконати своїх колег в єдності та зазначив, що Угорщина має розуміти, що вона буде нести відповідальність за чорний сценарій, якщо її позиція залишить Україну вразливою перед російською агресією.

«Моя інтуїція, мій інстинкт підказує, що ми знайдемо сильні аргументи, щоб переконати, врешті-решт, і Віктора. Так, я думаю, що не сьогодні, сподіваюся, що не сьогодні, але в середньостроковій перспективі, ми повинні думати про більш, можливо, не жорсткі заходи, але більш чіткі наслідки. Українське питання — це питання екзистенційне, не тільки для Польщі, для всіх нас», — сказав Туск.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області