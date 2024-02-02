У Брюсселі втомлені не від України, а від Орбана, – прем'єр Польщі Дональд Туск

Прем'єр Польщі Дональд Туск розкритикував блокування допомоги Україні прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Джерело фото: REUTERS

Під час саміту лідерів Євросоюзу у Брюсселі, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив обурення тим, що Угорщина блокує виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні. За його словами, Брюссель не втомився від України та її боротьби з російською агресією, але втомився від протидії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

«Це проблема для всіх нас. Я маю на увазі, що немає проблеми з так званою, знаєте, втомою від України. У нас тут, у Брюсселі, є втома від Орбана», – зауважив Туск перед початком саміту.

Він закликав до єдності навколо України проти російської агресії та висловив свою несхвалення проти Орбанової блокування допомоги. Туск наголосив на тому, що потрібно діяти чесно та згідно з принципами верховенства права.

«Я не можу зрозуміти, я не можу прийняти цю дуже дивну і дуже егоїстичну гру Віктора Орбана. І тут немає місця для компромісів щодо наших принципів, таких як верховенство права. І, безумовно, немає місця для компромісу в питанні України. І тому те, що ми можемо запропонувати Віктору Орбану, як завжди, — це поводитися чесно, за нашими правилами. І, звичайно, ми не можемо прийняти це — ми не можемо прийняти його процедури і нічого іншого», – сказав Туск.

Туск висловив прагнення переконати своїх колег в єдності та зазначив, що Угорщина має розуміти, що вона буде нести відповідальність за чорний сценарій, якщо її позиція залишить Україну вразливою перед російською агресією.

«Моя інтуїція, мій інстинкт підказує, що ми знайдемо сильні аргументи, щоб переконати, врешті-решт, і Віктора. Так, я думаю, що не сьогодні, сподіваюся, що не сьогодні, але в середньостроковій перспективі, ми повинні думати про більш, можливо, не жорсткі заходи, але більш чіткі наслідки. Українське питання — це питання екзистенційне, не тільки для Польщі, для всіх нас», — сказав Туск.

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