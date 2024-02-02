Володимир Зеленський провів засідання Ставки і повідомив про результати

Президент України Володимир Зеленський 2 лютого провів засідання Ставки, на якому було обговорено п'ять ключових питань:
«Перше – українське виробництво дронів.
План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання.
Доповіді – віце-премʼєр-міністр Федоров та міністр оборони Умєров.
Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає.
Друге питання – снаряди. Виробництво та імпорт.
Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників.
Доповідь – міністр оборони. Дякую всім, хто працює 24/7 на виробництвах.
Третє – ситуація на фронті. Всі ключові напрямки.
Авдіївка – особливо складно.
Доповідали Головком Залужний та командувачі за напрямками – Москальов, Cирський.
Дякую всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Працюємо з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили.
Четверте – фортифікації.
Нарощування фортифікаційних споруд.
Доповідь Премʼєр-міністра Шмигаля щодо фінансування. Доповідь міністра оборони щодо термінів виконання завдань. Швидко реалізовуємо. Дякую всім, хто залучений.
І п'яте питання на Ставці – енергетика.
Відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки.
Детальні доповіді. Уряд – Шмигаль, Кубраков. Енергокомпанії – Чернишов, Кудрицький.
Проходимо цей опалювальний сезон стабільно».
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