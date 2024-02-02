Володимир Зеленський провів засідання Ставки і повідомив про результати

Авдіївка – особливо складно, – Володимир Зеленський заслухав на Ставці доповіді Залужного та Сирського.

Джерело фото: armyinform

Президент України Володимир Зеленський 2 лютого провів засідання Ставки, на якому було обговорено п'ять ключових питань:

«Перше – українське виробництво дронів.

План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання.

Доповіді – віце-премʼєр-міністр Федоров та міністр оборони Умєров.

Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає.

Друге питання – снаряди. Виробництво та імпорт.

Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників.

Доповідь – міністр оборони. Дякую всім, хто працює 24/7 на виробництвах.

Третє – ситуація на фронті. Всі ключові напрямки.

Авдіївка – особливо складно.

Доповідали Головком Залужний та командувачі за напрямками – Москальов, Cирський.

Дякую всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Працюємо з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили.

Четверте – фортифікації.

Нарощування фортифікаційних споруд.

Доповідь Премʼєр-міністра Шмигаля щодо фінансування. Доповідь міністра оборони щодо термінів виконання завдань. Швидко реалізовуємо. Дякую всім, хто залучений.

І п'яте питання на Ставці – енергетика.

Відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки.

Детальні доповіді. Уряд – Шмигаль, Кубраков. Енергокомпанії – Чернишов, Кудрицький.

Проходимо цей опалювальний сезон стабільно».

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