Суд ООН розгляне позов України проти росії щодо «геноциду» на Донбасі

Міжнародний суд ООН у Гаазі розгляне позов України проти росії за звинуваченням у використанні «геноциду» як приводу для вторгнення.

Джерело фото: news.un.org

Міжнародний суд ООН у Гаазі прийняв рішення ухвалити до розгляду позов України проти росії. Київ звинуватив москву в тому, що остання намагалася використати обвинувачення у «геноциді російськомовного населення» на Донбасі як привід для ведення війни, – повідомляє ВВС.

Суд частково відхилив твердження росії, яка стверджувала, що позов України не підпадає під юрисдикцію цього суду. Однак суд нагадав, що саме росія неодноразово обвинувачувала Україну у геноциді на Донбасі.

Суд ООН вирішив частково розглянути претензії України по суті, відкинувши твердження про порушення росією міжнародної конвенції про запобігання геноциду.

На попередньому етапі розгляду позову в вересні минулого року, Україна стверджувала, що росія використовує хибні обвинувачення у геноциді для виправдання незаконного вторгнення. Суд ООН раніше вимагав від росії призупинити військові дії на території України, але це рішення залишилося без наслідків.

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