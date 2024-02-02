Суд ООН рассмотрит иск Украины против россии относительно «геноцида» на Донбассе

Международный суд ООН в Гааге рассмотрит иск Украины против россии по обвинению в использовании «геноцида» как повода для вторжения.

Источник фото: news.un.org

Международный суд ООН в Гааге принял решение принять к рассмотрению иск Украины против россии. Киев обвинил москву в том, что последняя пыталась использовать обвинения в «геноциде русскоязычного населения» на Донбассе как повод для ведения войны, – сообщает ВВС.

Суд частично отклонил утверждение россии, которая утверждала, что иск Украины не подпадает под юрисдикцию этого суда. Однако суд напомнил, что именно россия неоднократно обвиняла Украину в геноциде на Донбассе.

Суд ООН решил частично рассмотреть претензии Украины по существу, отвергнув утверждение о нарушении россией международной конвенции о предотвращении геноцида.

На предыдущем этапе рассмотрения иска в сентябре прошлого года, Украина утверждала, что россия использует ложные обвинения в геноциде для оправдания незаконного вторжения. Суд ООН ранее требовал от россии приостановить военные действия на территории Украины, но это решение осталось без последствий.

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