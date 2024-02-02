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  1. В Украине

Суд ООН рассмотрит иск Украины против россии относительно «геноцида» на Донбассе

19:36, 2 февраля 2024
Международный суд ООН в Гааге рассмотрит иск Украины против россии по обвинению в использовании «геноцида» как повода для вторжения.
Суд ООН рассмотрит иск Украины против россии относительно «геноцида» на Донбассе
Источник фото: news.un.org
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Международный суд ООН в Гааге принял решение принять к рассмотрению иск Украины против россии. Киев обвинил москву в том, что последняя пыталась использовать обвинения в «геноциде русскоязычного населения» на Донбассе как повод для ведения войны, сообщает ВВС.

Суд частично отклонил утверждение россии, которая утверждала, что иск Украины не подпадает под юрисдикцию этого суда. Однако суд напомнил, что именно россия неоднократно обвиняла Украину в геноциде на Донбассе.

Суд ООН решил частично рассмотреть претензии Украины по существу, отвергнув утверждение о нарушении россией международной конвенции о предотвращении геноцида.

На предыдущем этапе рассмотрения иска в сентябре прошлого года, Украина утверждала, что россия использует ложные обвинения в геноциде для оправдания незаконного вторжения. Суд ООН ранее требовал от россии приостановить военные действия на территории Украины, но это решение осталось без последствий.

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