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  1. В Украине

Правительство ограничило срок пребывания военных на лечении за рубежом

19:21, 2 февраля 2024
Время пребывания военных на лечении за пределами Украины не должно превышать 12 месяцев подряд.
Правительство ограничило срок пребывания военных на лечении за рубежом
Источник фото: poradnica.com.ua
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В пятницу, 2 февраля, Правительство Украины приняло решение об установлении срока пребывания военнослужащих на лечении за рубежом. По нововведению, время, проведенное за пределами Украины, не может превышать 12 месяцев подряд. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения внесены в постановление Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2022 № 411 "Об обеспечении организации направления лиц из составляющих Сил обороны и Сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией российской федерации против Украины".

Согласно новым правилам, общий срок пребывания защитников Украины на лечении за рубежом, включая переезды между учреждениями здравоохранения и ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами, не может превышать 12 месяцев непрерывно.

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