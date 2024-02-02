Правительство ограничило срок пребывания военных на лечении за рубежом

Время пребывания военных на лечении за пределами Украины не должно превышать 12 месяцев подряд.

Источник фото: poradnica.com.ua

В пятницу, 2 февраля, Правительство Украины приняло решение об установлении срока пребывания военнослужащих на лечении за рубежом. По нововведению, время, проведенное за пределами Украины, не может превышать 12 месяцев подряд. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения внесены в постановление Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2022 № 411 "Об обеспечении организации направления лиц из составляющих Сил обороны и Сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией российской федерации против Украины".

Согласно новым правилам, общий срок пребывания защитников Украины на лечении за рубежом, включая переезды между учреждениями здравоохранения и ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами, не может превышать 12 месяцев непрерывно.

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