В Киеве неизвестный выхватил телефон у 8-летнего мальчика, однако скрылся недалеко

В Киеве задержали злоумышленника, который посреди дня ограбил 8-летнего мальчика.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве 1 февраля на Позняках неизвестный выхватил мобильный телефон у 8-летнего мальчика и убежал. Злоумышленника удалось задержать и объявить о подозрении в грабеже, за что ему грозит до 10 лет заключения, - сообщает Киевская городская прокуратура.

Правоохранители установили, что неизвестный мужчина посреди дня выхватил у мальчика, который возвращался из школы, мобильный телефон и пытался убежать. Ребенок сразу сообщил об этом своей матери, которая немедленно передала информацию правоохранителям.

Полицейские быстро нашли и задержали подозреваемого, которым оказался 38-летний киевлянин. В рамках проведенного судебного следствия ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Правоохранители продолжают расследование для предоставления всесторонней правосудной ответственности грабителю за совершенное преступление.

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