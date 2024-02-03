У Києві невідомий вихопив телефон у 8-річного хлопчика, проте втік недалеко

У Києві затримали зловмисника, який посеред дня пограбував 8-річного хлопчика.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Києві 1 лютого на Позняках невідомий вихопив мобільний телефон у 8-річного хлопчика та втік. Зловмисника вдалося затримати та оголосити про підозру у грабежі, за що йому загрожує до 10 років ув'язнення, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Правоохоронці встановили, що невідомий чоловік посеред дня вихопив у хлопчика, який повертався зі школи, мобільний телефон і намагався втекти. Дитина відразу повідомила про це свою матір, яка негайно передала інформацію правоохоронцям.

Поліцейські швидко знайшли та затримали підозрюваного, яким виявився 38-річний киянин. У рамках проведеного судового слідства йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Правоохоронці продовжують розслідування для надання всебічної правосудної відповідальності грабіжнику за скоєний злочин.

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