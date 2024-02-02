Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий добір на посади суддів судів першої інстанції можуть оголосити наприкінці 2024 року – ВККС

У ВККС хочуть, щоб у доборі взяли участь 5-6 тисяч кандидатів на посади суддів місцевих судів, а сам добір та конкурс триватимуть щонайменше 1,5 – 2 роки.

Реєстрація авто за кордоном громадянами, які тимчасово виїхали, і збираються ввозити авто назад в Україну, — роз’яснення Державної митної служби

У відповідь на звернення громадян, в яких порушуються питання реєстрації і перереєстрації транспортних засобів за кордоном та подальшого зворотного їх ввезення в Україну, Державна митна служба України надала пояснення

Нові судді в апеляційних судах з’являться не раніше 2025 року – ВККС

У ВККС попереджають, що конкурс в апеляційні суди буде тривалим.

Черги з бажаючих стати суддями судів першої інстанції фактично немає – ВККС

З конкурсом в апеляційні суди також є проблема.

Галина Третьякова стягнула з Верховної Ради 33,3 тис. грн витрат на адвоката, — ВП ВС задовольнила заяву

Окрім того, що Галина Третьякова виграла спір з Верховною Радою про позбавлення її права брати участь у п`яти пленарних засіданнях, вона також стягнула з парламенту витрати на правову допомогу

  1. В Україні

В Україні до 15 років тюрми заочно засудили проросійського блогера Юрія Подоляку

19:13, 2 лютого 2024
Суд засудив проросійського блогера Юрія Подоляку до 15 років тюрми за інформдиверсії проти України.
В Україні до 15 років тюрми заочно засудили проросійського блогера Юрія Подоляку
Джерело фото: svoboda.org
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шевченківський районний суд визнав проросійського блогера-мільйонника Юрія Подоляку винним за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України та засудив його до 15 років тюрми in absentia (за відсутності обвинуваченого). Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

За даними слідства, Подоляка, який переховується в росії та називає себе «головним спікером» у війні проти України, регулярно виконував завдання російських спецслужб з проведення інформаційних диверсій. Він використовував свій ютуб-канал та соціальні мережі для поширення прокремлівської пропаганди та виправдання агресії росії проти України.

Подоляк причетний до коригування масованих ракетно-артилерійських атак росії на Миколаївщину та формування мереж інформаторів для наведення російської зброї на південному заході України.

Суд визнав його винним за статтями, такими як спроба насильницької зміни конституційного ладу, розповсюдження матеріалів із закликами до порушення територіальної цілісності України, державна зрада, пропаганда війни та виправдання агресії росії.

Оскільки обвинувачений переховується в росії, тривають заходи для його викриття та покарання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області