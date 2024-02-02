В Україні до 15 років тюрми заочно засудили проросійського блогера Юрія Подоляку

Суд засудив проросійського блогера Юрія Подоляку до 15 років тюрми за інформдиверсії проти України.

Джерело фото: svoboda.org

Шевченківський районний суд визнав проросійського блогера-мільйонника Юрія Подоляку винним за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України та засудив його до 15 років тюрми in absentia (за відсутності обвинуваченого). Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

За даними слідства, Подоляка, який переховується в росії та називає себе «головним спікером» у війні проти України, регулярно виконував завдання російських спецслужб з проведення інформаційних диверсій. Він використовував свій ютуб-канал та соціальні мережі для поширення прокремлівської пропаганди та виправдання агресії росії проти України.

Подоляк причетний до коригування масованих ракетно-артилерійських атак росії на Миколаївщину та формування мереж інформаторів для наведення російської зброї на південному заході України.

Суд визнав його винним за статтями, такими як спроба насильницької зміни конституційного ладу, розповсюдження матеріалів із закликами до порушення територіальної цілісності України, державна зрада, пропаганда війни та виправдання агресії росії.

Оскільки обвинувачений переховується в росії, тривають заходи для його викриття та покарання.

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