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  1. В Украине

В Украине к 15 годам тюрьмы заочно приговорили пророссийского блогера Юрия Подоляку

19:13, 2 февраля 2024
Суд приговорил пророссийского блогера Юрия Подоляку к 15 годам тюрьмы за информдиверсии против Украины.
В Украине к 15 годам тюрьмы заочно приговорили пророссийского блогера Юрия Подоляку
Источник фото: svoboda.org
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Шевченковский районный суд признал пророссийского блогера-миллионника Юрия Подоляку виновным по пяти статьям Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 15 годам тюрьмы in absentia (в отсутствие обвиняемого). Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным следствия, Подоляка, который скрывается в россии и называет себя "главным спикером" в войне против Украины, регулярно выполнял задания российских спецслужб по проведению информационных диверсий. Он использовал свой ютуб-канал и социальные сети для распространения прокремлевской пропаганды и оправдания агрессии россии против Украины.

Подоляк причастен к корректировке массированных ракетно-артиллерийских атак россии на Николаевщину и формированию сетей информаторов для наведения российского оружия на юго-западе Украины.

Суд признал его виновным по статьям, таким как попытка насильственного изменения конституционного строя, распространение материалов с призывами к нарушению территориальной целостности Украины, государственная измена, пропаганда войны и оправдание агрессии россии.

Поскольку обвиняемый скрывается в россии, продолжаются мероприятия для его разоблачения и наказания.

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