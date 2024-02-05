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Истец попросил назначить всем судьям районного суда психиатрическую экспертизу

08:15, 5 февраля 2024
Суд расценил такое заявление как давление на суд и вмешательство в осуществление правосудия.
Истец попросил назначить всем судьям районного суда психиатрическую экспертизу
Здание Измаильского горрайонного суда, источник фото: ТУ ГСА в Одесской области
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С необычным сообщением о вмешательстве в осуществление правосудия 23 января обратился в Высший совет правосудия председатель Измаильского горрайонного суда Одесской области судья Александр Присакар

Как сообщил судья, 29 декабря в Измаильский горрайонный суд через систему «Электронный суд» поступило заявление о проведении психиатрического освидетельствования в принудительном порядке судей Измаильского горрайонного суда.

Заявление мотивировано тем, что, по мнению гражданина, Измаильский горрайонный суд «охватила неизвестная эпидемия, которая прямо повлияла на состояние психического здоровья указанных выше судей и привела к невозможности исполнения ими их профессиональных обязанностей».

Как отметил Александр Присакар, указанное заявление было направлено в Одесский апелляционный суд для решения вопроса об определении подсудности для рассмотрения дела. 

Также председатель суда сообщил, что 15 января в суд поступило заявление о проведении психиатрического освидетельствования в принудительном порядке руководителя Измаильской окружной прокуратуры, а также следователя Измаильского райотдела полиции.

Соответствующие заявления были распределены на главу Измаильского горрайонного суда. 

16 января в суд поступило ходатайство, в котором отмечалось, что Президенту, ВККС, Генпрокурору, ВСП, ГРД и НАБУ поступили письма о недопустимости назначения судей Измаильского горрайонного суда на должности судей апелляционных судов.

Указанное заявление было мотивировано тем, что якобы судьи Измаильского горрайонного суда "находятся под влиянием руководителя Измаильской окружной прокуратуры", "поддерживают каналы контрабанды оружия", а также "каналы переправки агентов вражеских государств на участке Государственной границы". 

Это заявление судья Александр Присакар расценил уже как вмешательство в деятельность суда. 

Судья Александр Присакар принимает участие в конкурсе на должность судьи апелляционного общего суда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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