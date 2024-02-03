Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

Депутаты намерены одобрить законопроект 10190 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество.

Полицейских будут наказывать лишением свободы до 15 лет за бездействие в сфере борьбы с наркотиками

Народные депутаты предлагают наказывать стражей порядка, которые умышленно не прекратили преступление в сфере обращения наркотиков и прекурсоров, 15 годами лишения свободы.

Парламент рассмотрит изменения в закон о Государственном бюро расследований по применению оружия работниками ГБР

Работникам Государственного бюро расследований разрешат применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие.

«Ваши вопросы носят абстрактный характер»: ВККС и Совет судей поспорили из-за правил заполнения декларации добропорядочности

ВККС и Совет судей обменялись «любезностями», но проблемы могут возникнуть у судей и кандидатов на должности судей.

Эвакуацию автомобилей инспекторами по парковке на время войны запретят, потому что водители должны иметь возможность оперативно пойти в укрытие

Народные депутаты планируют запретить эвакуацию автомобилей инспекторами по парковке во время действия военного положения – эвакуацию будет осуществлять Национальная полиция.

  1. В Украине

€8000 за «негодность» к военной службе: задержали организатора схемы

12:39, 3 февраля 2024
Ухилянта предлагали сделать «непригодным» к службе и вообще снять с военного учета.
€8000 за «негодность» к военной службе: задержали организатора схемы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители разоблачили жителя Львовской области, который за восемь тысяч евро «вознаграждения» обещал помочь мужчине стать «непригодным» к военной службе. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что он должен был снять «уклониста» с розыска как лицо, которое скрывается от мобилизации, сделать «непригодным» и вообще снять с военного учета.

«В ходе следственных мер правоохранители задокументировали получение 21 000 гривен «аванса» на карточный счет фигуранта. 31 января в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины организатор задержан во Львовской области. Он получил восемь тысяч евро неправомерной выгоды», – говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что на Львовщине врачи за взятки делали уклонистов «инвалидами».

Также на Днепропетровщине дельцы пообещали уклонисту фиктивное отцовство над тремя детьми для выезда за границу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Малих
    Оксана Малих
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Володимир Рунов
    Володимир Рунов
    голова Сумського апеляційного суду
  • Андрій Сагун
    Андрій Сагун
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Павло Хотенець
    Павло Хотенець
    суддя Господарського суду Харківської області