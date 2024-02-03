€8000 за «негодность» к военной службе: задержали организатора схемы

Ухилянта предлагали сделать «непригодным» к службе и вообще снять с военного учета.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители разоблачили жителя Львовской области, который за восемь тысяч евро «вознаграждения» обещал помочь мужчине стать «непригодным» к военной службе. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что он должен был снять «уклониста» с розыска как лицо, которое скрывается от мобилизации, сделать «непригодным» и вообще снять с военного учета.

«В ходе следственных мер правоохранители задокументировали получение 21 000 гривен «аванса» на карточный счет фигуранта. 31 января в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины организатор задержан во Львовской области. Он получил восемь тысяч евро неправомерной выгоды», – говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что на Львовщине врачи за взятки делали уклонистов «инвалидами».

Также на Днепропетровщине дельцы пообещали уклонисту фиктивное отцовство над тремя детьми для выезда за границу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.