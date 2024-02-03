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  1. Общество

Украинцам теперь доступна более продвинутая версия модели искусственного интеллекта от Google, в которой можно генерировать изображение

08:00, 3 февраля 2024
Искусственный интеллект Bard от Google начал генерировать изображение.
Украинцам теперь доступна более продвинутая версия модели искусственного интеллекта от Google, в которой можно генерировать изображение
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Компания Google объявила о новых разработках для искусственного интеллекта Bard. Об этом сообщает Google Украина.

Более продвинутая версия модели искусственного интеллекта Gemini Pro теперь доступна для всех поддерживаемых языков и территорий, в частности, в Украине и на украинском.

Модель Gemini Pro работает в 230 странах/территориях, где доступна возможность использовать Bard, и более чем на 40 языках.

Кроме этого, пользователи Bard теперь смогут бесплатно создавать изображения на английском языке в большинстве стран мира.

«Создание изображений в Bard базируется на нашей обновленной модели Imagen 2, обеспечивающей высококачественные фотореалистичные результаты. Просто введите описание – например «create an image of a dog riding a surfboard» («создай изображение собаки, катающейся на доске для серфинга») – и Bard создаст персонифицированные разнообразные визуальные элементы, которые помогут воплотить вашу идею в жизнь», – рассказали в Google.

В компании добавили, что согласно их принципам искусственного интеллекта создание изображений происходит с учетом ответственности. Например, чтобы обеспечить четкое разграничение между визуальными элементами, созданными с помощью Bard и оригинальными произведениями искусства человека, Bard использует SynthID для встраивания цифровых водяных знаков в пиксели созданных изображений.

Воспользоваться искусственным интеллектом Bard можно по ссылке.

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