«Месть кремля», – Андрей Данилко прокомментировал пожизненный запрет на въезд в ОАЭ

Андрей Данилко заявил, что будет гастролировать и в дальнейшем, поддерживая Украину и высмеивая российские нарративы.

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Андрей Данилко, известный также как Верка Сердючка, впервые выразил свое отношение к пожизненному запрету на въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщила пресс-служба артиста, отметив, что официальная причина запрета не указана ни в одном документе, и она может быть связана с его проукраинской позицией.

Ранее российские СМИ сообщали, что Данилко попал в "черный список" эмиратов после выступления в Дубае в 2022 году. Тогда ему приписывали антироссийские высказывания и "разжигание межнациональной розни". Однако артист утверждает, что эта ситуация является следствием влияния российской верхушки, которая возмущена его сатирическим подходом и публичным смехом над российской властью. Об этом ТСН сообщила пресс-служба звезды.

"Надо понимать, что это не делается по желанию властей Эмиратов - это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично над ними смеемся. А тем временем песни Сердючки до сих пор звучат на новогодних вечеринках по всей россии. И они ничего не могут с этим поделать, поэтому и злятся, прибегают к такой мелкой мести", - прокомментировал Андрей Данилко.

Артист уверен, что это решение не расстроит его, и он продолжит гастроли и выступления, поддерживая Украину и высмеивая российскую пропаганду.

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