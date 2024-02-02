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«Помста кремля», – Андрій Данилко прокоментував довічну заборону на в'їзд до ОАЕ

18:36, 2 лютого 2024
Андрій Данилко заявив, що гастролюватиме й надалі, підтримуючи Україну та висміюючи російські наративи.
«Помста кремля», – Андрій Данилко прокоментував довічну заборону на в'їзд до ОАЕ
Фото з відкритих джерел
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Андрій Данилко, відомий також як Вєрка Сердючка, вперше висловив своє ставлення до довічної заборони на в'їзд до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Про це повідомила пресслужба артиста, відзначивши, що офіційна причина заборони не вказана в жодному документі, і вона може бути пов'язана з його проукраїнською позицією.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Данилко потрапив у «чорний список» еміратів після виступу в Дубаї у 2022 році. Тоді йому приписували антиросійські висловлювання та «розпалювання міжнаціональної ворожнечі». Однак артист стверджує, що ця ситуація є наслідком впливу російської верхівки, яка обурена його сатиричним підходом та публічним сміхом над російською владою. Про це ТСН повідомила пресслужба зірки.

«Треба розуміти, що це не робиться за бажанням влади Еміратів – це робиться за вказівкою російської верхівки. Це абсолютно точно особиста помста. Чому їх так бісить Сердючка? Тому що вона їх висміює. Їх дратує, що ми збираємо повні зали та публічно з них сміємося. А тим часом пісні Сердючки й досі лунають на новорічних вечірках по всій росії. І вони нічого не можуть з цим вдіяти, тому й лютують, вдаються до такої дрібної помсти», – прокоментував Андрій Данилко.

Артист впевнений, що це рішення не засмутить його, і він продовжить гастролі та виступи, підтримуючи Україну та висміюючи російську пропаганду.

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