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​Майже пів мільйона гривень збитків на закупівлі причепів для військової частини: на Київщині підозрюється службовиця міськради

07:19, 3 лютого 2024
За даними слідства, підозрювана підготувала документи, на підставі яких міська рада закупила два автомобільні причепи для потреб військової частини за цінами, вище ринкових.
​Майже пів мільйона гривень збитків на закупівлі причепів для військової частини: на Київщині підозрюється службовиця міськради
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Службовицю міської ради на Київщині підозрюють у причетності до завдання майже пів мільйона гривень збитків на закупівлі причепів для потреб військової частини. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру уповноваженій особі з питань закупівель однієї з міських рад Броварського району за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у червні 2023 року підозрювана підготувала документи, на підставі яких міська рада закупила два автомобільні причепи для потреб військової частини за цінами, вище ринкових.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи громаді спричинено збитки на майже пів мільйона гривень, що становить половину від суми укладеного договору.

До суду скеровані клопотання про відсторонення підозрюваної від посади та обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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