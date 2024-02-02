В Одесі держвиконавець та експрокурор за $35 000 обіцяли працевлаштування у прокуратурі — їх затримали

В Одесі правоохоронці викрили шахраїв, які пропонували працевлаштування у прокуратурі.

Посадовцю одного з районних відділів державної виконавчої служби в Одесі та його спільнику повідомлено про підозру у закінченому замаху на шахрайство і підбурювання до надання неправомірної вигоди.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, держвиконавець, знаючи, що знайома його друга бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади прокурора в одній з окружних прокуратур м. Одеси, запропонував свою «допомогу» у працевлаштуванні. Для переконливості своєї пропозиції він залучив колишнього працівника прокуратури.

«Службовець обіцяв за 35000 доларів США через нібито власні знайомства у прокуратурі та за особистого посередництва свого спільника забезпечити отримання посади прокурора. Натомість підозрювані мали на меті заволодіти коштами, шляхом обману», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали держвиконавця під час одержання всієї суми коштів біля одного із торгових центрів Одеси.

За клопотанням прокурора обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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