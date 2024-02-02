В Одессе госисполнитель и экс-прокурор за $35 000 обещали трудоустройство в прокуратуре – их задержали

В Одессе правоохранители разоблачили мошенников, предлагавших трудоустройство в прокуратуре.

Должностному лицу одного из районных отделов государственной исполнительной службы в Одессе и его сообщнику сообщено о подозрении в законченном покушении на мошенничество и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, госисполнитель, зная, что знакомая его друга желает принять участие в конкурсе на вакантную должность прокурора в одной из окружных прокуратур г. Одессы, предложил свою «помощь» в трудоустройстве. Для убедительности своего предложения он привлек бывшего работника прокуратуры.

«Служащий обещал за 35000 долларов США через якобы собственные знакомства в прокуратуре и при личном посредничестве своего сообщника обеспечить получение должности прокурора. Подозреваемые преследовали цель завладеть средствами, путем обмана», - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали госисполнителя при получении всей суммы возле одного из торговых центров Одессы.

По ходатайству прокурора обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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