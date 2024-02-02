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Столичные групповые «забавы» для взрослых: полицейский под прикрытием собирал доказательства против организаторов вечеринок

17:59, 2 февраля 2024
Судили трех организаторов групповых интимных вечеринок в Киеве.
Столичные групповые «забавы» для взрослых: полицейский под прикрытием собирал доказательства против организаторов вечеринок
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Шевченковский районный суд г. Киева вынес приговор по делу трех человек, которые в период с ноября 2022 года по январь 2023 года организовывали вечеринки с групповым сексом в столичном регионе. Один из них, местный таксист, получил испытательный срок за свое участие в указанных мероприятиях. Правоохранители разоблачили участников благодаря полицейскому, который участвовал в секс-вечеринках, чтобы собрать доказательства и раскрыть преступление. Об этом сообщает ТСН.

По приговору суда, организаторы вечеринок использовали Telegram-каналы для размещения объявлений и привлечения заинтересованных лиц. Они изучали сексуальные предпочтения потенциальных участников, арендовали помещения, заказывали фуршет и закупали контрацептивы.

Главной целью было обеспечить проведение групповых сексуальных актов между незнакомцами, которые за это платили организаторам мероприятия. Дело раскрыли правоохранители, используя своего агента, который несколько раз принимал участие в таких вечеринках как участник - в квартирах и саунах.

Один из организаторов признал вину во время следствия и заключил сделку с прокурором. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины и приговорил к трем годам лишения свободы, заменив на год испытательного срока. Дело других участников продолжается на этапе судебного разбирательства.

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