В Японии директора школы уволили из-за того, что он платил за маленькую чашку кофе, а наливал себе большой

Мужчину поймали с поличным еще в декабре, когда он во время обеденного перерыва купил кофе за 110 иен, однако налил большой стакан по цене 180 иен.

В Японии уволили директора школы после того, как его поймали на очередной попытке украсть лишние пол чашки кофе. Мужчина несколько раз наливал большой стакан несмотря на то, что платил за стакан обычного размера. Об этом сообщает издание Insider.

Отмечается, что директора поймали с поличным еще в декабре, когда он во время обеденного перерыва купил кофе за 110 иен, однако налил большой стакан по цене 180 иен. Продавец магазина вызвал полицию, когда тот собирался сесть в машину.

Мужчина признался, что не впервые совершил такое воровство — в целом с июня прошлого года он совершил это семь раз. Также он рассказывал, что сначала он случайно налил слишком много, а поскольку работники магазина не заметили этого, он решил повторить это, хотя «знал, что это неправильно».

Поэтому 30 января управление образования уволило его за «серьезный проступок, не отвечающий государственному служащему в области образования».

Сам директор извинился перед учениками и их семьями, сказав, что его роль заключалась в том, чтобы подавать пример и поощрять дисциплину.

«Мне от всей души жаль, что я вызвал это», — сказал он.

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