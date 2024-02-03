Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый отбор на должности судей первой инстанции может быть объявлен в конце 2024 года – ВККС

В ВККС хотят, чтобы в отборе приняли участие 5-6 тысяч кандидатов на должности судей местных судов, а сам отбор и конкурс будут продолжаться не менее 1,5-2 лет.

Регистрация авто за границей гражданами, которые временно выехали и собираются ввозить авто обратно в Украину, — разъяснение Государственной таможенной службы

В ответ на обращения граждан, в которых затрагиваются вопросы регистрации и перерегистрации транспортных средств за границей и последующего обратного их ввоза в Украину, Государственная таможенная служба Украины дала объяснение

Новые судьи в апелляционных судах появятся не раньше 2025 года – ВККС

В ВККС предупреждают, что конкурс в апелляционные суды будет длительным.

Очереди из желающих стать судьями судов первой инстанции фактически нет – ВККС

С конкурсом в апелляционные суды также есть проблема.

Галина Третьякова взыскала с Верховной Рады 33,3 тыс. грн расходов на адвоката, — БП ВС удовлетворила заявление

Кроме того, что Галина Третьякова выиграла спор с Верховной Радой о лишении ее права участвовать в пяти пленарных заседаниях, она также взыскала с парламента расходы на правовую помощь.

  1. В мире

В Японии директора школы уволили из-за того, что он платил за маленькую чашку кофе, а наливал себе большой

07:00, 3 февраля 2024
Мужчину поймали с поличным еще в декабре, когда он во время обеденного перерыва купил кофе за 110 иен, однако налил большой стакан по цене 180 иен.
В Японии директора школы уволили из-за того, что он платил за маленькую чашку кофе, а наливал себе большой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Японии уволили директора школы после того, как его поймали на очередной попытке украсть лишние пол чашки кофе. Мужчина несколько раз наливал большой стакан несмотря на то, что платил за стакан обычного размера. Об этом сообщает издание Insider.

Отмечается, что директора поймали с поличным еще в декабре, когда он во время обеденного перерыва купил кофе за 110 иен, однако налил большой стакан по цене 180 иен. Продавец магазина вызвал полицию, когда тот собирался сесть в машину.

Мужчина признался, что не впервые совершил такое воровство — в целом с июня прошлого года он совершил это семь раз. Также он рассказывал, что сначала он случайно налил слишком много, а поскольку работники магазина не заметили этого, он решил повторить это, хотя «знал, что это неправильно».

Поэтому 30 января управление образования уволило его за «серьезный проступок, не отвечающий государственному служащему в области образования».

Сам директор извинился перед учениками и их семьями, сказав, что его роль заключалась в том, чтобы подавать пример и поощрять дисциплину.

«Мне от всей души жаль, что я вызвал это», — сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Малих
    Оксана Малих
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Володимир Рунов
    Володимир Рунов
    голова Сумського апеляційного суду
  • Андрій Сагун
    Андрій Сагун
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Павло Хотенець
    Павло Хотенець
    суддя Господарського суду Харківської області