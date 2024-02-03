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С какой даты ОСМД должен начать платить земельный налог: разъяснение

00:00, 3 февраля 2024
Обязанность по уплате земельного налога у ОСМД, ЖСК или других предприятий возникает с даты госрегистрации права собственности или постоянного пользования такой землей
С какой даты ОСМД должен начать платить земельный налог: разъяснение
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Восточное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, с какой даты предприятия, учреждения и организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (ОСМД, ЖСК и т.п.) или которым передано на баланс многоквартирные дома (права собственности на здания нет), должны уплачивать земельный налог, если правоустанавливающие документы на земельный участок не оформлены.

Так, согласно ч. 1 ст. 42 ЗКУ земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также принадлежащие им здания, сооружения и придомовые территории, государственной или коммунальной собственности, предоставляются в постоянное пользование предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим управление этими зданиями.

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также принадлежащие им здания, сооружения и придомовая территория, находящиеся в совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, безвозмездно передаются в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины (ч. 2 ст. 42 ЗКУ).

Согласно пп. 14.1.72 НКУ земельный налог – обязательный платеж, взимаемый с собственников земельных участков и земельных долей (паев), а также постоянных землепользователей.

Плательщиками земельного налога являются:

  • владельцы земельных участков, земельных долей (паев) (пп. 269.1.1.1 НКУ);
  • землепользователи, которым согласно закону предоставлены в пользование земельные участки государственной и коммунальной собственности на правах постоянного пользования (пп. 269.1.1.2 НКУ).

Объектами обложения земельным налогом, в частности, являются:

  • земельные участки, находящиеся в собственности (пп. 270.1.1.1 НКУ);
  • земельные участки государственной и коммунальной собственности, которые находятся во владении на праве постоянного пользования (пп. 270.1.1.3 НКУ).

Пунктом 286.1 НКУ установлено, что основанием для начисления земельного налога, в частности, есть:

а) данные государственного земельного кадастра;

б) данные Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

в) данные государственных актов, которыми удостоверено право собственности или право постоянного пользования земельным участком (государственные акты на землю);

е) данные Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, определенного в установленном Кабинетом Министров Украины порядке.

Владельцы земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком (абзац первый п. 287.1 НКУ).

Право собственности на земельный участок, а также право постоянного пользования земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав (ст. 125 ЗКУ).

Особенности осуществления права собственности в многоквартирном доме, правовые, организационные и экономические отношения, связанные с реализацией прав и исполнением обязанностей совладельцев многоквартирного дома по его содержанию и управлению, определены Законом Украины от 14.05.2015 №417-VIII «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» с изменениями и дополнениями.

Совладелец многоквартирного дома – это владелец квартиры или нежилого помещения в многоквартирном доме (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закона №417).

Владельцами квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме могут быть физические и юридические лица, территориальные общины, государство (ч. 1 ст. 4 Закона №417).

Частью 2 ст. 382 ГКУ установлено, что все собственники квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме являются совладельцами на праве совместной собственности совместного имущества многоквартирного дома. Общим имуществом многоквартирного дома есть, в частности, права на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и его придомовая территория, в случае государственной регистрации таких прав.

Следовательно, обязанность по уплате земельного налога у предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (ОСМД, ЖСК и т.п.) или которым передано на баланс многоквартирные дома (права собственности на здания нет), за земельные участки под таким недвижимым имуществом возникает с даты государственной регистрации права собственности или постоянного пользования таким земельным участком (государственного акта на землю).

Юридическим лицам, не оформившим в соответствии с законодательством права на землю, необходимо обратиться в органы местного самоуправления для оформления и регистрации соответствующих прав.

Следует отметить, что использование земельного участка без оформления соответствующего права нарушение земельного законодательства.

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