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  1. У світі

У Японії директора школи звільнили через те, що він платив за маленьку чашку кави, а наливав собі велику

07:00, 3 лютого 2024
Чоловіка спіймали на гарячому ще в грудні, коли він під час обідньої перерви купив каву за 110 єн, однак налив велику склянку за ціною 180 єн.
У Японії директора школи звільнили через те, що він платив за маленьку чашку кави, а наливав собі велику
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У Японії звільнили директора школи після того, як його спіймали на черговій спробі вкрасти зайві пів чашки кави. Чоловік кілька разів наливав велику склянку попри те, що платив за склянку звичайного розміру. Про це повідомляє видання Insider.

Зазначається, що директора спіймали на гарячому ще в грудні, коли він під час обідньої перерви купив каву за 110 єн, однак налив велику склянку за ціною 180 єн. Продавець магазину викликав поліцію, коли той збирався сісти в машину.

Чоловік зізнався, що не вперше скоїв таку крадіжку — загалом із червня минулого року він вчинив це сім разів. Також він розповідав, що спершу він випадково налив занадто багато, а оскільки працівники магазину не помітили цього, то він вирішив повторити це, хоч «знав, що це неправильно».

Через це 30 січня управління освіти звільнило його за «серйозний проступок, який не відповідає державному службовцю в галузі освіти».

Сам директор перепросив перед учнями та їхніми родинами, сказавши, що його роль полягала в тому, щоб подавати приклад і заохочувати до дисципліни.

«Мені від щирого серця шкода, що я спричинив це», — сказав він.

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