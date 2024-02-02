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Столичні групові «забави» для дорослих: поліцейський під прикриттям збирав докази проти організаторів вечірок

17:59, 2 лютого 2024
Судили трьох організаторів групових інтимних вечірок в Києві.
Столичні групові «забави» для дорослих: поліцейський під прикриттям збирав докази проти організаторів вечірок
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Шевченківський районний суд м. Києва виніс вирок у справі трьох осіб, які в період з листопада 2022 року по січень 2023 року організовували вечірки з груповим сексом в столичному регіоні. Один із них, місцевий таксист, отримав іспитовий термін за свою участь у зазначених заходах. Правоохоронці викрили учасників завдяки поліцейському, який брав участь у секс-вечірках, щоб зібрати докази та розкрити злочин. Про це повідомляє ТСН.

За вироком суду, організатори вечірок використовували Telegram-канали для розміщення оголошень та залучення зацікавлених осіб. Вони вивчали сексуальні вподобання потенційних учасників, орендували приміщення, замовляли фуршет і закуповували контрацептиви.

Головною метою було забезпечити проведення групових сексуальних актів між незнайомцями, які за це платили організаторам заходу. Справу розкрили правоохоронці, використовуючи свого агента, який декілька разів приймав участь у таких вечірках як учасник – у квартирах і саунах.

Один із організаторів визнав провину під час слідства і уклав угоду з прокурором. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 302 Кримінального кодексу України та засудив до трьох років позбавлення волі, замінивши на рік іспитового строку. Справа інших учасників продовжується на етапі судового розгляду.

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