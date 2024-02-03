Почти полмиллиона гривен убытков на закупке прицепов для воинской части: в Киевской области подозревается служащая горсовета

По данным следствия, подозреваемая подготовила документы, на основании которых городской совет закупил два автомобильных прицепа для нужд воинской части по ценам выше рыночных.

Служебное лицо городского совета в Киевской области подозревают в причастности к нанесению почти полмиллиона гривен убытков на закупки прицепов для нужд воинской части. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении уполномоченному лицу по вопросам закупок одного из городских советов Броварского района по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в июне 2023 года подозреваемая подготовила документы, на основании которых городской совет закупил два автомобильных прицепа для нужд воинской части по ценам выше рыночных.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы общине нанесен ущерб почти на полмиллиона гривен, что составляет половину от суммы заключенного договора.

В суд направлены ходатайство об отстранении подозреваемой от должности и избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

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