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  1. Суспільство

Українцям тепер доступна більш просунута версія моделі штучного інтелекту від Google, в якій можна генерувати зображення

08:00, 3 лютого 2024
Штучний інтелект Bard від Google почав генерувати зображення .
Українцям тепер доступна більш просунута версія моделі штучного інтелекту від Google, в якій можна генерувати зображення
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Компанія Google оголосила про нові розробки для штучного інтелекту Bard. Про це повідомляє Google Україна.

Більш просунута версія моделі штучного інтелекту Gemini Pro тепер доступна для всіх підтримуваних мов і територій, зокрема в Україні та українською.

Модель Gemini Pro працює у 230 країнах/територіях, де доступна можливість використовувати Bard, і понад 40 мовами.

Крім цього користувачі Bard відтепер зможуть безкоштовно створювати зображення англійською мовою в більшості країн світу.

«Створення зображень у Bard базується на нашій оновленій моделі Imagen 2, що забезпечує високоякісні фотореалістичні результати. Просто введіть опис -  як-от «create an image of a dog riding a surfboard» («створи зображення собаки, що катається на дошці для серфінгу») – і Bard створить персоніфіковані різноманітні візуальні елементи, які допоможуть втілити вашу ідею в життя», – розповіли у Google.

У компанії додали, що, відповідно до їхніх принципів штучного інтелекту, створення зображень відбувається з урахуванням відповідальності. Наприклад, щоб забезпечити чітке розмежування між візуальними елементами, створеними за допомогою Bard, і оригінальними творами мистецтва людини, Bard використовує SynthID для вбудовування цифрових водяних знаків у пікселі створених зображень.

Скористатися штучним інтелектом Bard можна за посиланням

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