Українцям тепер доступна більш просунута версія моделі штучного інтелекту від Google, в якій можна генерувати зображення

Штучний інтелект Bard від Google почав генерувати зображення .

Компанія Google оголосила про нові розробки для штучного інтелекту Bard. Про це повідомляє Google Україна.

Більш просунута версія моделі штучного інтелекту Gemini Pro тепер доступна для всіх підтримуваних мов і територій, зокрема в Україні та українською.

Модель Gemini Pro працює у 230 країнах/територіях, де доступна можливість використовувати Bard, і понад 40 мовами.

Крім цього користувачі Bard відтепер зможуть безкоштовно створювати зображення англійською мовою в більшості країн світу.

«Створення зображень у Bard базується на нашій оновленій моделі Imagen 2, що забезпечує високоякісні фотореалістичні результати. Просто введіть опис - як-от «create an image of a dog riding a surfboard» («створи зображення собаки, що катається на дошці для серфінгу») – і Bard створить персоніфіковані різноманітні візуальні елементи, які допоможуть втілити вашу ідею в життя», – розповіли у Google.

У компанії додали, що, відповідно до їхніх принципів штучного інтелекту, створення зображень відбувається з урахуванням відповідальності. Наприклад, щоб забезпечити чітке розмежування між візуальними елементами, створеними за допомогою Bard, і оригінальними творами мистецтва людини, Bard використовує SynthID для вбудовування цифрових водяних знаків у пікселі створених зображень.

Скористатися штучним інтелектом Bard можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.