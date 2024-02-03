€8000 за «непридатність» до військової служби: затримали організатора схеми

Ухилянта пропонували зробити «непридатним» до служби та надалі взагалі зняти з військового обліку.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці викрили мешканця Львівської області, який за вісім тисяч євро «винагороди» обіцяв допомогти чоловікові стати «непридатним» до військової служби. Про це йдеться у пресслжубі відомства.

Зазначається, що він мав зняти ухилянта з розшуку як особу, яка переховується від мобілізації, зробити «непридатним» та надалі взагалі зняти з військового обліку.

«У ході слідчих заходів правоохоронці задокументували отримання 21 000 гривень «авансу» на картковий рахунок фігуранта. 31 січня в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України організатора затримали у Львівській області. Він отримав вісім тисяч євро неправомірної вигоди», - сказано у повідомленні.

Наразі затриманій повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше ми писали, що на Львівщині лікарі за хабарі робили ухилянтів «інвалідами».

Також на Дніпропетровщині ділки пообіцяли ухилянту фіктивне батьківство над трьома дітьми для виїзду за кордон.

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