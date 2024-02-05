Позивач попросив призначити усім суддям місцевого суду психіатричну експертизу

Суд розцінив таку заяву як тиск на суд і втручання в здійснення правосуддя.

Будівля Ізмаїльського міськрайонного суду, джерело фото: ТУ ДСА в Одеській області

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З дещо незвичним повідомленням про втручання у здійснення правосуддя 23 січня звернувся у Вищу раду правосуддя голова Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області суддя Олександр Присакар.

Як повідомив суддя, 29 грудня до Ізмаїльського міськрайонного суду через систему «Електронний суд» надійшла заява про проведення психіатричного огляду у примусовому порядку суддів Ізмаїльського міськрайонного суду.

Заява мотивована тим, що на думку громадянина, Ізмаїльський міськрайонний суд «охопила невідома епідемія, що прямо вплинула на стан психічного здоров’я вказаних вище суддів та призвела до неможливості виконання ними їхніх професійних обов’язків».

Як зазначив Олександр Присакар вказана заява була направлена до Одеського апеляційного суду для вирішення питання про визначення підсудності справи.

Також голова суду повідомив, що 15 січня в суд надійшли заява про проведення психіатричного огляду в примусовому порядку керівника Ізмаїльської окружної прокуратури, а також слідчого Ізмаїльського райвідділу поліції.

Відповідні заяви були розподілені на голову Ізмаїльського міськрайонного суду.

16 січня в суд надійшли клопотання, в яких зазначалося, що Президенту, ВККС, Генпрокурору, ВРП, ГРД та НАБУ надійшли листи про недопустимість призначення суддів Ізмаїльського міськрайонного суду на посади суддів апеляційних судів.

Вказана заява було мотивована тим, що нібито судді Ізмаїльського міськрайонного суду «перебувають під впливом керівника Ізмаїльської окружної прокуратури», «підтримують канали контрабанди зброї», а також «канали переплавлення агентів ворожих держав на ділянці Державного кордону».

Цю заяву суддя Олександр Присакар розцінив вже як втручанням у діяльність суду.

Зазначимо, що суддя Олександр Присакар бере участь у конкурсі на посаду судді апеляційного загального суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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