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  1. В Україні

Уряд обмежив термін перебування військових на лікуванні за кордоном

19:21, 2 лютого 2024
Час перебування військових на лікуванні поза межами України не має перевищувати 12 місяців підряд.
Уряд обмежив термін перебування військових на лікуванні за кордоном
Джерело фото: poradnica.com.ua
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У п'ятницю, 2 лютого, Уряд України прийняв рішення про встановлення терміну перебування військовослужбовців на лікуванні за кордоном. За нововведенням, час, проведений поза межами України, не може перевищувати 12 місяців поспіль. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни внесено до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 № 411 «Про забезпечення організації направлення осіб зі складових Сил оборони та Сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України».

Згідно з новими правилами, загальний термін перебування захисників України на лікуванні за кордоном, включаючи переїзди між закладами охорони здоров'я та очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців безперервно.

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