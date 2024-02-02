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Владимир Зеленский провел заседание Ставки и сообщил о результатах

19:43, 2 февраля 2024
Авдеевка – особенно сложно, – Владимир Зеленский заслушал на Ставке доклады Залужного и Сырского.
Владимир Зеленский провел заседание Ставки и сообщил о результатах
Источник фото: armyinform
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Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля провел заседание Ставки, на котором были обсуждены пять ключевых вопросов:

"Первое - украинское производство дронов.

План на 2024 год. Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его выполнение.

Доклады - вице-премьер-министр Федоров и министр обороны Умеров.

Всего на этот год более 90% дронов на фронте - это отечественное производство. Спасибо каждой украинской компании, которая работает ради такой нашей силы. Спасибо каждому, кто тренирует операторов дронов. Спасибо каждому волонтеру, который помогает.

Второй вопрос - снаряды. Производство и импорт.

Тоже увеличиваем контракты. И ускоряем производителей.

Доклад - министр обороны. Спасибо всем, кто работает 24/7 на производствах.

Третье - ситуация на фронте. Все ключевые направления.

Авдеевка - особенно сложно.

Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям - Москалев, Сырский.

Спасибо всем украинским воинам, которые держат позиции и уничтожают врага. Работаем с партнерами, чтобы добавить украинским воинам больше силы.

Четвертое - фортификации.

Наращивание фортификационных сооружений.

Доклад Премьер-министра Шмыгаля по финансированию. Доклад министра обороны по срокам выполнения задач. Быстро реализовываем. Спасибо всем, кто привлечен.

И пятый вопрос на Ставке - энергетика.

Восстановление после российских ударов, физическая защита энергетики, наши системные шаги.

Подробные доклады. Правительство - Шмыгаль, Кубраков. Энергокомпании - Чернышов, Кудрицкий.

Проходим этот отопительный сезон стабильно".

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