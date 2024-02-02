Владимир Зеленский провел заседание Ставки и сообщил о результатах

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля провел заседание Ставки, на котором были обсуждены пять ключевых вопросов:
"Первое - украинское производство дронов.
План на 2024 год. Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его выполнение.
Доклады - вице-премьер-министр Федоров и министр обороны Умеров.
Всего на этот год более 90% дронов на фронте - это отечественное производство. Спасибо каждой украинской компании, которая работает ради такой нашей силы. Спасибо каждому, кто тренирует операторов дронов. Спасибо каждому волонтеру, который помогает.
Второй вопрос - снаряды. Производство и импорт.
Тоже увеличиваем контракты. И ускоряем производителей.
Доклад - министр обороны. Спасибо всем, кто работает 24/7 на производствах.
Третье - ситуация на фронте. Все ключевые направления.
Авдеевка - особенно сложно.
Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям - Москалев, Сырский.
Спасибо всем украинским воинам, которые держат позиции и уничтожают врага. Работаем с партнерами, чтобы добавить украинским воинам больше силы.
Четвертое - фортификации.
Наращивание фортификационных сооружений.
Доклад Премьер-министра Шмыгаля по финансированию. Доклад министра обороны по срокам выполнения задач. Быстро реализовываем. Спасибо всем, кто привлечен.
И пятый вопрос на Ставке - энергетика.
Восстановление после российских ударов, физическая защита энергетики, наши системные шаги.
Подробные доклады. Правительство - Шмыгаль, Кубраков. Энергокомпании - Чернышов, Кудрицкий.
Проходим этот отопительный сезон стабильно".
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