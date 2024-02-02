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В Брюсселе уставшие не от Украины, а от Орбана, – премьер Польши Дональд Туск

20:03, 2 февраля 2024
Премьер Польши Дональд Туск раскритиковал блокирование помощи Украине премьером Венгрии Виктором Орбаном.
В Брюсселе уставшие не от Украины, а от Орбана, – премьер Польши Дональд Туск
Источник фото: REUTERS
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Во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе, премьер-министр Польши Дональд Туск выразил возмущение тем, что Венгрия блокирует выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. По его словам, Брюссель не устал от Украины и ее борьбы с российской агрессией, но устал от противодействия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Это проблема для всех нас. Я имею в виду, что нет проблемы с так называемой, знаете, усталостью от Украины. У нас здесь, в Брюсселе, есть усталость от Орбана", - отметил Туск перед началом саммита.

Он призвал к единству вокруг Украины против российской агрессии и выразил свое неодобрение против Орбановой блокировки помощи. Туск отметил, что нужно действовать честно и в соответствии с принципами верховенства права.

"Я не могу понять, я не могу принять эту очень странную и очень эгоистичную игру Виктора Орбана. И здесь нет места для компромиссов относительно наших принципов, таких как верховенство права. И, безусловно, нет места для компромисса в вопросе Украины. И поэтому то, что мы можем предложить Виктору Орбану, как всегда, - это вести себя честно, по нашим правилам. И, конечно, мы не можем принять это - мы не можем принять его процедуры и ничего другого", - сказал Туск.

Туск выразил стремление убедить своих коллег в единстве и отметил, что Венгрия должна понимать, что она будет нести ответственность за черный сценарий, если ее позиция оставит Украину уязвимой перед российской агрессией.

"Моя интуиция, мой инстинкт подсказывает, что мы найдем сильные аргументы, чтобы убедить, в конце концов, и Виктора. Да, я думаю, что не сегодня, надеюсь, что не сегодня, но в среднесрочной перспективе, мы должны думать о более, возможно, не жестких мерах, но более четких последствиях. Украинский вопрос - это вопрос экзистенциальный, не только для Польши, для всех нас", - сказал Туск.

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