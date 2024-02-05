В ВККС сообщили, как хотят преодолеть кризис в отношениях с НАБУ и НАПК из-за их отказа помочь Комиссии информацией

Для сбора и анализа информации о кандидатах на должности судей в ВККС хотят создать собственный аналитический отдел.

Источник фото: ВККС

Заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Руслан Сидорович 2 февраля сообщил, как ВККС планирует преодолеть своеобразный кризис, возникший в отношениях с НАБУ и НАПК.

Напомним, что как рассказывала «Судебно-юридическая газета», ВККС вместе с Общественным советом добропорядочности 17 января обратились к послам стран «Большой семерки» (G7), в частности к Послу США в Украине Бриджит Бринк и главе Представительства ЕС Катарине Матерновой с письмом, в котором они пожаловались на НАПК и НАБУ.

В ВККС недовольны тем, что НАБУ и НАПК прекратили предоставлять Комиссии информацию о судьях, проходящих квалификационное оценивание. Отсутствие информации от антикоррупционных органов, по мнению ВККС и ОСД, может привести к тому, что квалификационное оценивание судей может быть вообще остановлено. При этом уже в этом году ВККС планирует провести ряд конкурсов, в частности конкурсы на должности судей апелляционных судов и Высшего антикоррупционного суда.

Таким образом, для преодоления этой проблемы ВККС планирует создать в составе Секретариата Комиссии отдельное аналитическое подразделение, которое будет собирать и анализировать данные кандидатов на должности судей, а также судей, которые проходят квалификационное оценивание.

Впрочем, как сообщил Руслан Сидорович, создать соответствующее подразделение планируется до конца 2024 года, то есть процедура его создания быстрой не будет.

"НАПК и НАБУ не являются структурными подразделениями ВККС, поэтому нам нужно самостоятельно решать проблему с поиском и анализом данных", - отметил заместитель председателя ВККС во время работы круглого стола "Правосудие будущего: судебная сеть и доступ к правосудию".

Напомним также, что по данным ВККС, НАПК прекратило присылать в Комиссию необходимую информацию из-за возобновления в октябре 2023 года проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Необходимость проверки большого количества деклараций привела к резкому росту нагрузки на аппарат НАПК.

А в НАБУ Комиссии сообщили, что сейчас у Бюро отсутствуют физические возможности для формирования и предоставления ВККС необходимой информации.

Автор: Вячеслав Хрипун

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