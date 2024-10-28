Мінфін працює над зміною механізму зарахування податку на доходи фізосіб, але є проблеми з даними про чисельність населення

Проблемою є відсутність актуальних даних про чисельність населення у громадах, що є визначальною для будь-якої моделі зарахування ПДФО.

Міністерство фінансів працює над змінами механізму зарахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Про це заявив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін під час круглого столу «ПДФО і громади», присвяченого обговоренню впливу зміни механізму зарахування ПДФО до місцевих бюджетів.

Так, у Верховній Раді зареєстровані законопроекти, що пропонують різні підходи до розподілу і зарахування ПДФО. Для напрацювання єдиної концепції при Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики створено робочу групу, яка займається напрацюванням нових концепцій.

Наразі експерти іноземних організацій змоделювали варіанти впливу зміни механізму зарахування ПДФО на податкову спроможність громад, а під час вказаного круглого столу презентували результати такого моделювання.

Як вказав Денис Улютін, «чинна модель зарахування ПДФО створює диспропорції фінансової забезпеченості територіальних громад і вигідна лише для великих міст, де зареєстровані великі компанії-роботодавці. Однак часто активність населення зосереджена у менших містах, селищах і селах, що є сателітами мегаполісів і потерпають від такої моделі. На сьогодні майже 1200 громад є дотаційними. Така модель не влаштовувала громади до повномасштабної війни, зараз розрив між податковою спроможністю громад ще збільшився».

Денис Улютін також зазначив, що одним з основних викликів, над яким працюють Міністерство фінансів, Державна міграційна служба, інші державні органи та органи місцевого самоврядування, є об'єктивність даних про чисельність населення.

«Чисельність населення у громадах, що є визначальною для будь-якої моделі зарахування ПДФО, сьогодні невідома. Відсутня єдина база, яка містить актуальні і достовірні дані про кількість населення по кожній територіальній громаді. Під час повномасштабної війни ця проблема поглибилася через тимчасову окупацію окремих територій і хвилю внутрішньої міграції українців», - зазначив Денис Улютін.

Ще одним завданням, над яким потрібно працювати, є визначення рівня і кількості сервісів, які має гарантувати держава і під які повинна визначатись базова фінансова основа, зокрема і через механізм зарахування ПДФО.

Крім того, у Мінфіні наголошують на важливості додаткових дотацій у бюджеті на вирівнювання спроможності територіальних громад, що постраждали від збройної агресії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», український уряд пообіцяв МВФ вжити подальших заходів стосовно підвищення податків у разі потреби, а також здійснити податкову реформу. Це випливає з оновленого Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Зокрема йдеться про посилення мобілізації доходів шляхом зокрема:

розробки законодавчих поправок, щоб запровадити вимоги до звітності для операторів цифрових платформ і міжнародного обміну даними, які дозволять ДПС отримувати дані від операторів цифрових платформ та міжнародних органів про доходи фізичних осіб, які отримують доходи без реєстрації ФОП або використовують систему спрощеного оподаткування. Це стане дієвим інструментом контролю за своєчасністю, достовірністю та повнотою декларування таких доходів та сприятиме значному розширенню бази оподаткування за рахунок включення до неї фізичних осіб, доходи яких наразі не оподатковуються. Цей захід сприятиме мобілізації надходжень та гармонізації українського податкового законодавства із законодавством ЄС і стандартами ОЕСР і стане першим кроком до реформування системи ДПС шляхом впровадження нових цифрових інструментів контролю ДПС.

У майбутньому, коли дозволять умови, уряд розгляне реформи, «щоб зробити податкову систему більш справедливою» (наприклад, через більш прогресивний податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

«Також в рамках Національної стратегії доходів, ми плануємо провести комплексну реформу спрощеної системи оподаткування, щоб обмежити можливості для зловживань.

Реформа системи єдиного податку буде спрямована на мінімізацію можливостей середнього та великого бізнесу легально ухилятися від сплати податків або приховувати від оподаткування обсяги продажу товарів і послуг, у тому числі незаконно ввезених або вироблених.

Вона також буде спрямована на те, щоб зробити економічно недоцільним використання системи спрощеного оподаткування для перенесення правової основи трудових відносин на цивільне право.

Однак, як зазначено в НСД, такі реформи ПДФО та ЄСВ потребують адміністративних реформ, у тому числі для забезпечення конфіденційності податкових даних у системах ДПС та надання податковим органам доступу до даних про обсяги коштів на рахунках платників податків у банках» - зазначено у Меморандумі.

Автор: Наталя Мамченко

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