Минфин работает над изменением механизма зачисления налога на доходы физлиц, но есть проблемы с данными о численности населения

Проблемой является отсутствие актуальных данных о численности населения в общинах, что является определяющим для любой модели зачисления НДФЛ.

Министерство финансов работает над изменениями механизма зачисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом заявил первый заместитель министра финансов Денис Улютин во время круглого стола «НДФЛ и общины», посвященного обсуждению влияния изменения механизма отнесения НДФЛ в местные бюджеты.

Так, в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, предлагающие разные подходы к распределению и зачислению НДФЛ. Для наработки единой концепции при Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики создана рабочая группа, которая занимается выработкой новых концепций.

Пока эксперты иностранных организаций смоделировали варианты влияния изменения механизма зачисления НДФЛ на налоговую способность общин, а во время указанного круглого стола презентовали результаты такого моделирования.

Как указал Денис Улютин, «действующая модель зачисления НДФЛ создает диспропорции финансовой обеспеченности территориальных общин и выгодна только крупным городам, где зарегистрированы крупные компании-работодатели. Однако часто активность населения сосредоточена в меньших городах, поселках и селах, являющихся сателлитами мегаполисов и страдающих от такой модели. На сегодняшний день почти 1200 общин являются дотационными. Такая модель не устраивала общину до полномасштабной войны, сейчас разрыв между налоговой способностью общин еще увеличился».

Денис Улютин также отметил, что одним из основных вызовов, над которым работают Министерство финансов, Государственная миграционная служба, другие государственные органы и органы местного самоуправления, - объективность данных о численности населения.

«Численность населения в общинах, определяющая любую модель зачисления НДФЛ, сегодня неизвестна. Отсутствует единая база, содержащая актуальные и достоверные данные о численности населения по каждой территориальной общине. Во время полномасштабной войны эта проблема усугубилась из-за временной оккупации отдельных территорий и волны внутренней миграции украинцев», - отметил Денис Улютин.

Еще одной задачей, над которой нужно работать, является определение уровня и количества сервисов, которые должно гарантировать государство и под которые должна определяться базовая финансовая основа, в том числе через механизм зачисления НДФЛ.

Кроме того, в Минфине отмечают важность дополнительных дотаций в бюджете на выравнивание способности территориальных общин, пострадавших от вооруженной агрессии.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинское правительство пообещало МВФ принять дальнейшие меры по повышению налогов в случае необходимости, а также осуществить налоговую реформу. Это следует из обновленного Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

В частности, речь идет об усилении мобилизации доходов путем, в частности:

разработки законодательных поправок, чтобы ввести требования к отчетности для операторов цифровых платформ и международного обмена данными, позволяющими ГНС получать данные от операторов цифровых платформ и международных органов о доходах физических лиц, получающих доходы без регистрации ФЛП или использующих систему упрощенного налогообложения. Это станет действенным инструментом контроля за своевременностью, достоверностью и полнотой декларирования таких доходов и будет способствовать значительному расширению налогооблагаемой базы за счет включения в нее физических лиц, доходы которых пока не облагаются налогом. Эта мера будет способствовать мобилизации поступлений и гармонизации украинского налогового законодательства с законодательством ЕС и стандартами ОЭСР и станет первым шагом к реформированию системы ГНС путем внедрения новых цифровых инструментов контроля ГНС.

В будущем, когда разрешат условия, правительство рассмотрит реформы, «чтобы сделать налоговую систему более справедливой» (например, через более прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Также в рамках Национальной стратегии доходов мы планируем провести комплексную реформу упрощенной системы налогообложения, чтобы ограничить возможности для злоупотреблений.

Реформа системы единого налога будет направлена ​​на минимизацию возможностей среднего и крупного бизнеса легально уклоняться от уплаты налогов или утаивать от налогообложения объемы продаж товаров и услуг, в том числе незаконно ввезенных или произведенных.

Она будет также направлена ​​на то, чтобы сделать экономически нецелесообразным использование системы упрощенного налогообложения для переноса правовой основы трудовых отношений на гражданское право.

Однако, как отмечено в НСД, такие реформы как НДФЛ и ЕСВ нуждаются в административных реформах, в том числе для обеспечения конфиденциальности налоговых данных в системах ГНС и предоставления налоговым органам доступа к данным об объемах средств на счетах налогоплательщиков в банках» - отмечено в Меморандуме.

Автор: Наталя Мамченко

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