На Киевщине будут судить оккупанта, изнасиловавшего женщину

Также захватчик угрожал женщине оружием, избивал и душил.

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении российского захватчика, который во время оккупации Киевской области изнасиловал женщину.

Расследованием установлено, что обвиняемый служил в 1-й самоходной артиллерийской батарее самоходно-артиллерийского дивизиона 1-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск.

В составе этого подразделения он участвовал в полномасштабном вторжении на территорию Украины и оккупации части Киевской области в начале марта 2024 года.

Во время оккупации захватчик совершил акт сексуального насилия в отношении местной жительницы. Также он угрожал потерпевшему оружием и наносил телесные повреждения: заламывал руки, избивал по лицу и душил.

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