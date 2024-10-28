На Київщині судитимуть окупанта, який зґвалтував жінку

Також загарбник погрожував жінці зброєю, бив та душив.

ілюстративне фото, джерело: ГУР МО

Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно російського загарбника, який під час окупації на Київщині зґвалтував жінку.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений служив у 1-ій самохідній артилерійській батареї самохідно-артилерійського дивізіону 1-ої батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ої десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ зс рф.

У складі цього підрозділу він брав участь у повномасштабному вторгненні на територію України й окупації частини Київської області на початку березня 2024 року.

Під час окупації загарбник вчинив акт сексуального насильства стосовно місцевої мешканки. Також він погрожував потерпілій зброєю та наносив тілесні ушкодження: заламував руки, бив по обличчю і душив.

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