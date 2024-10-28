У Парламенті розглянули законопроєкт щодо збалансованого представництва жінок та чоловіків у Раді

Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув законопроєкт, який стосується збалансованого представництва жінок та чоловіків у Верховній Раді та місцевих радах.

Джерело фото: rada.gov.ua

На засіданні Комітету з питань інтеграції України до ЄС розглянули проєкт Закону №11300, що передбачає зміни до Виборчого кодексу України для протидії сексизму у виборчих процесах і забезпечення гендерної рівноваги в Верховній Раді та місцевих радах. Основною метою проєкту є вдосконалення механізму дотримання гендерної квоти під час загальнодержавних та місцевих виборів, а також боротьба з проявами сексизму. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Серед ключових змін, що пропонуються в документі:

надати визначення поняттю «сексизм» під час виборчого процесу та встановити заборону на розповсюдження агітаційних матеріалів, які містять ознаки сексизму або підбурюють до cексизму та будь-які інші форми дискримінації;

уточнити ценз осілості, а саме, що перебування за кордоном під час дії воєнного стану не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на пост Президента України чи у народні депутати України;

запровадити посилення гендерної квоти шляхом збереження нумерації у виборчих списках, у разі вибуття кандидата, а також шляхом заміщення депутата наступного за черговістю такої ж статті.

Комітет дійшов висновку, що законопроєкт відповідає міжнародним зобов'язанням України та принципам ЄС, але потребує доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень. Щодо альтернативного законопроєкту №11300-1, також зазначено, що він не суперечить міжнародним нормам, однак вимагає додаткових уточнень.

Як повідомили в Уряді, Комітет під час засідання розглянув ряд законопроектів на відповідність міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції:

Проєкт Закону №11523 про внесення змін до Закону України "Про міжнародне приватне право" щодо запровадження колізійних норм для фактичних шлюбних відносин та зареєстрованих партнерств. Запровадження таких норм, як вказано в обґрунтуванні законопроєкту, зокрема, дозволить українським судам правильно визначати право, що підлягає застосуванню у спорах з іноземним елементом між співмешканцями і зареєстрованими партнерами. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить Угоді про асоціацію та праву ЄС, водночас потребує доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності та врахування Регламенту ЄС 2016/1104.

Проєкт Закону №11456 про внесення змін до Закону України "Про безоплатну правничу допомогу" щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу. У пояснювальній записці зазначено, що проєкт закону розроблено з метою забезпечення права осіб, потерпілих від кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними ознаками на безоплатну вторинну правничу допомогу. Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт відповідає зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та зобов’язанням в рамках правових механізмів Ради Європи.

Проєкт Закону №11508 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 14 лютого 2024 року № 1-р(II)/2024 щодо гарантування захисту прав і свобод особи за рішенням Європейського суду з прав людини. Проєктом Закону пропонується внести зміни до частини третьої статті 321 ГПК України, якими передбачити можливість поновлення строків для перегляду судового рішення за виключними обставинами у зв’язку з рішенням Європейського суду з прав людини, яке набуло статусу остаточного, після спливу десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили. Комітет ухвалив висновок, що проєкт закону не суперечить цілям Угоди про асоціацію та зобов’язанням України в рамках правових механізмів Ради Європи.

Проєкт Закону №11526 про народні художні промисли. Як зазначено у пояснювальній записці, законопроєкт пропонує створити правові, економічні та організаційні умови для запровадження механізму обліку, збереження та використання даних про майстрів народних художніх промислів шляхом створення державного реєстру майстрів народних художніх промислів. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу.

Проєкт Закону №11263 про захист прав клієнтів підсанкційних професійних учасників ринків капіталу. Законопроєкт пропонує встановити правові, фінансові та організаційні засади проведення заходів, що вживаються для забезпечення повернення клієнтам підсанкційних професійних учасників ринків капіталу (крім осіб, яким таке повернення заборонено законом) належних їм коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів. За висновком Комітету, проєкт Закону не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання з метою приведення у відповідність до принципу правової визначеності в частині заборони повернення активів певним категоріям осіб та відповідності Регламенту Ради ЄС №269/2014.

Проєкт Закону №10072 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Законопроєкт, як зазначено в пояснювальній записці, розроблено з метою приведення законодавства України про санкції у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення. Також задля забезпечення здатності України виконувати свої зобов’язання в процесі приєднання до ЄС з урахуванням висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі та її усної доповіді від червня 2023 року (застосування цільових фінансових санкцій відповідно до міжнародного стандарту є одним з індикаторів для оцінювання прогресу України на шляху до виконання очікувань Європейської Комісії). Комітет ухвалив висновок, що законопроєкт (в доопрацьованій редакції) не суперечить положенням Шостої та Сьомої Рекомендацій FATF, але потребує доопрацювання у зв’язку із зазначеними зауваженнями, зокрема, приведення у відповідність принципу правової визначеності.

Проєкт Закону №11533 про внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів. Законопроєкт, як зазначено в обґрунтуванні, розроблено з метою підвищення безпеки діяльності оборонних підприємств, шляхом обмеження можливості отримання вільного, безперешкодного доступу до відомостей реєстрів про оборонні підприємства. Комітет ухвалив висновок, що проєкт Закону частково враховує положення Директиви 2017/1132 та потребує доопрацювання у зв’язку із зазначеними зауваженнями.

Проєкт Закону №11369 про внесення змін до статті 8 Закону України "Про судовий збір" щодо гарантування права фізичних осіб – відповідачів на справедливий суд шляхом забезпечення права для відстрочення та розстрочення сплати судового збору. У пояснювальній записці зазначено, що метою законопроекту є гарантування права фізичних осіб – відповідачів на справедливий суд шляхом забезпечення права для відстрочення та розстрочення сплати судового збору за наявності законодавчо визначеної підстави. Проєкт закону, за висновком Комітету, не суперечить цілям Угоди про асоціацію та зобов’язанням України в рамках правових механізмів Ради Європи.

Проєкт Закону №12036 про внесення змін до Закону України "Про судовий збір" щодо розміру судового збору у справах про колективні трудові спори. Обґрунтовуючи необхідність прийняття законопроєкту, автори зазначають, що у зв’язку з прийняттям проєкту Закону України «Про колективні трудові спори» виникне необхідність у законодавчому врегулюванні питань щодо уточнення деяких положень стосовно встановлення ставок судового збору за подання до суду процесуальних документів у справах про колективні трудові спори. Комітет ухвалив висновок, що проєкт закону частково відповідає цілям Угоди про асоціацію та правовим стандартам Ради Європи стосовно забезпечення права на доступ до суду, і потребує суттєвого доопрацювання в частині положень, якими встановлюються розміри ставок судового збору.

Проєкт Закону №12054 про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо визначення загальних засад впровадження та адміністрування електронних інформаційно-аналітичних систем та сервісів, електронних реєстрів. Комітет ухвалив висновок, що проєкт акта відповідає цілям Угоди про асоціацію, водночас, потребує доопрацювання із необхідністю врахування принципу правової визначеності.

Проєкт Закону №12010 «Про внесення змін до статті 6 та статті 15 Закону України «Про гуманітарну допомогу». Законопроєктом пропонується створити у період дії воєнного стану правові підстави для додаткового забезпечення транспортними засобами, які ввозяться для здійснення статутної діяльності повʼязаної з наданням гуманітарної допомоги, гуманітарною і медичною евакуацією, забезпеченням життєдіяльності підприємств, установ і організацій які відносяться до критичної інфраструктури і здійснення інших заходів безпосередньо повʼязаних з захистом і підвищенням обороноздатності. Комітет ухвалив висновок, що положення законопроєкту не відповідають aquis Європейського Союзу, водночас, можуть бути застосовані з метою досягнення цілей, передбачених статтями 472 «Заходи, пов’язані із суттєвими інтересами безпеки» та 143 «Винятки, пов’язані з безпекою» Угоди про асоціацію.

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