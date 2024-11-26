Депутати пропонують повернути опцію конфіскації майна корупціонерів, які укладуть угоди зі слідством та уникнуть в’язниці

Законом про позбавлення зрадників державних нагород з Кримінального кодексу вилучили норму про можливість конфіскувати майно корупціонерів в якості опціонального додаткового покарання – пропонується повернути її назад.

Фото: Верховна Рада

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з закону про звільнення корупціонерів від перспектив в’язниці шляхом угод зі слідством виключили норму про можливість конфіскувати у них майно.

У Верховній Раді 25 листопада зареєстровано законопроект 12243 про те, щоб повернути таку опцію.

А саме, повернути до статті 77 КК норму про те, що у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням унаслідок засудження на підставі угоди про визнання винуватості за корупційне кримінальне правопорушення або кримінальне правопорушення, пов’язане з корупцією, та за умови узгодження сторонами угоди додаткового покарання, може бути також призначене додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Зазначимо, що навіть у разі повернення такої норми – це лише додаткове покарання, яке може бути призначене корупціонеру, а може бути й не призначене.

Справа у тому, що раніше було прийнято закон 4033-IX, за яким шляхом укладення угод зі слідством обвинувачені в корупційних злочинах зможуть або отримати значно менший строк, або взагалі фактично залишитися на свободі з випробувальним терміном (законопроект 12039).

Новий закон, по суті, прибрав для корупціонерів до цього чинну для них заборону на призначення судом покарання з випробуванням, яка передбачена ч. 1 статті 75 Кримінального кодексу. Умовою для звільнення від перспективи відбування реального покарання у в’язниці є затвердження угоди зі слідством.

Також новий закон передбачає, що отримати м’якше покарання зможе навіть організатор корупційного злочину – за умови викриття іншого організатора.

Внаслідок прийняття цього закону Європейська комісія погодила надання Україні 4,1 млрд євро за виконання кроків за Планом Ukraine Facility (бо прийняття закону про звільнення корупціонерів шляхом угод зі слідством було в частині вимог Єврокомісії).

Цей закон також активно підтримували антикорупційні органи та активісти. Суть у тому, що антикорупційні органи, зокрема НАБУ та САП, не хочуть втрачати сили на «дрібних» корупціонерів, а хочуть відразу спіймати «велику рибу» більш простим способом – завдяки показам «дрібної». Втім, таким чином можливість звільнення корупціонерів від тюрми фактично повністю ставиться у залежність від доброчесності і компетентності працівників органів слідства.

При прийнятті цього нового закону про угоди зі слідством передбачили, що опціонально при звільненні корупціонера від перспективи в’язниці у нього можуть конфіскувати майно.

Втім, 20 листопада було прийнято інший закон №4074-IX щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора, яким були внесені зміни до статті 77 Кримінального кодексу, яка регулює перелік додаткових покарань у разі звільнення від покарання з випробуванням – прибрали норму про опціональне призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Наразі у парламенті зареєстровано один законопроект щодо повернення можливості конфіскації, втім, ще один законопроект від себе обіцяла внести голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Автор: Наталя Мамченко

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