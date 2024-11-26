Депутаты предлагают вернуть опцию конфискации имущества коррупционеров, которые заключат соглашения со следствием и избежать тюрьмы

Законом о лишении предателей государственных наград из Уголовного кодекса изъяли норму о возможности конфисковать имущество коррупционеров в качестве опционального дополнительного наказания – предлагается вернуть ее обратно.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», из закона об освобождении коррупционеров от перспектив тюрьмы путем сделок со следствием исключили норму о возможности конфисковать у них имущество.

В Верховной Раде 25 ноября зарегистрирован законопроект 12243 о том, чтобы вернуть такую ​​опцию.

А именно, вернуть в статью 77 УК норму о том, что в случае освобождения от отбывания наказания с испытанием вследствие осуждения на основании соглашения о признании виновности за коррупционное уголовное правонарушение или уголовное правонарушение, связанное с коррупцией, и при согласовании сторонами соглашения дополнительного наказание, может быть также назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Отметим, что даже в случае возвращения такой нормы это лишь дополнительное наказание, которое может быть назначено коррупционеру, а может быть и не назначено.

Дело в том, что ранее был принят закон 4033-IX, согласно которому путем заключения сделок со следствием обвиняемые в коррупционных преступлениях смогут либо получить гораздо меньший срок, либо вообще фактически остаться на свободе с испытательным сроком (законопроект 12039).

Новый закон, по сути, убрал для коррупционеров до этого действующий для них запрет на назначение судом наказания с испытанием, предусмотренный ч. 1 статьи 75 Уголовного кодекса.

Также новый закон предусматривает, что получить более мягкое наказание сможет даже организатор коррупционного преступления – при условии разоблачения другого организатора.

В результате принятия этого закона Европейская комиссия согласовала предоставление Украине 4,1 млрд евро за выполнение шагов по Плану Ukraine Facility (потому что принятие закона об освобождении коррупционеров путем соглашений со следствием было в части требований Еврокомиссии).

Этот закон также активно поддерживали антикоррупционные органы и активисты. Суть в том, что антикоррупционные органы, в частности НАБУ и САП, не хотят тратить силы на мелких коррупционеров, а хотят сразу поймать «крупную» рыбу более простым способом – благодаря показам «мелкой». Впрочем, таким образом возможность освобождения коррупционеров от тюрьмы фактически полностью ставится в зависимость от добродетели и компетентности работников органов следствия.

При принятии этого нового закона о соглашениях со следствием было предусмотрено, что опционально при освобождении коррупционера от перспективы тюрьмы у него могут конфисковать имущество.

Впрочем, 20 ноября был принят другой закон №4074-IX о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора, которым были внесены изменения в статью 77 Уголовного кодекса, регулирующую перечень дополнительных наказаний в случае освобождения от наказания с испытанием – убрали норму об опциональном назначении дополнительного наказания в виде конфискации имущества.

В настоящее время в парламенте зарегистрирован один законопроект о возвращении возможности конфискации, впрочем, еще один законопроект от себя обещала внести председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина.

Автор: Наталя Мамченко

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